De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 347

Het WK 2026 loopt op zijn einde. Heel wat landen hebben onverwacht uitgeblonken, en daar maken clubs vaak gebruik van om een gokje te wagen. Krijgen we binnenkort ook een paar toppers in ons land te zien? Het zou zomaar kunnen.

Zo heeft Union Saint-Gilloise met Relebohile Mofokeng al een WK-ganger binnengehaald: de Zuid-Afrikaanse international die mee aan de basis lag van de straffe Bafana Bafana-campagne tot in de zestiende finales. En wat als hij niet de laatste speler is die zich op de velden van de VS, Mexico en Canada in de kijker speelde en straks in de Jupiler Pro League belandt? Enkele pistes...

Juninho Bacuna, de metronoom van Curaçao

Geboren en opgeleid bij Groningen: Juninho Bacuna (28) speelde een groot deel van zijn carrière in de Eredivisie, maar heeft ook meer dan 200 wedstrijden in de Engelse Championship achter de rug bij Birmingham City en Huddersfield. Een vrij bescheiden loopbaan die hem er al in 2019 toe aanzette om te kiezen voor Curaçao. Met 52 caps voor de eilandstaat was Bacuna op dit WK een van de steunpilaren.

Hij lijdt weinig balverlies en zorgt ervoor dat zijn ploeg kan “ademen”: de ex-Nederlandse U21-international liet de typische kwaliteiten van de Nederlandse opleiding zien. In de tweede seizoenshelft werd hij door Gaziantep uitgeleend aan Volendam; bij Gaziantep heeft hij nog maar één jaar contract. Volgens Transfermarkt is Juninho Bacuna slechts 1,7 miljoen euro waard, en dat maakt hem een interessante optie voor een club uit het Belgische subtopsegment.

Deroy Duarte, de rots van Kaapverdië

Ook Deroy Duarte (27) is in Nederland gevormd (hij is geboren in Rotterdam) en staat al aan meer dan 150 Eredivisie-wedstrijden voor Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Sinds 2024 speelt hij bij Ludogorets, waar hij ook Europese ervaring opdeed. Net als Bacuna was hij vroeger Nederlands U21-international; in 2022 werd hij international van Kaapverdië.

Duarte Deroy
© photonews

Net als Bacuna zou Duarte zich dus zonder problemen kunnen aanpassen in België. Door zijn sterke toernooi zal er sowieso belangstelling komen. Clubs zullen meer moeten neertellen dan de 1,8 miljoen die Transfermarkt schat om hem los te weken, maar hij zou waarschijnlijk in heel wat middenmoters passen — en zelfs bij teams die mikken op Europese plaatsen in de D1A.

Emam Ashour, de Egyptische sensatie

Iedereen keek uit naar Mohamed Salah of Omar Marmoush, maar dé Egyptenaar op dit WK was waarschijnlijk Emam Ashour (28). Met goals tegen België en Australië was hij een van de motoren van het Egyptische aanvalsspel. Ashour proefde al van Europa: in 2023 speelde hij kort bij Midtjylland, voor hij terugkeerde naar Al-Ahly.

Ashour Hossam Mohamed
© photonews

De creatieve en veelzijdige middenvelder zit daar nog altijd en ligt onder contract tot 2028. Aan lucratieve aanbiedingen is er geen gebrek, zeker vanuit Saudi-Arabië. Maar als een Belgische club het zou willen proberen, zou Emam Ashour voor een speler met zijn talent niet enorm duur hoeven te zijn. Alleen: zijn leeftijd maakt een later winstgevende doorverkoop wel moeilijker.

Matias Galarza, artiest én etterbak

Paraguay was op dit WK de ploeg van de “etterbakken”. Hard in de duels en daar ook trots op: de Paraguayanen maakten het Duitsland bijzonder lastig, dat geen oplossing vond tegen hun verbeten verdediging, en probeerden Frankrijk op dezelfde manier uit de match te halen. Een van de weinige echte voetballende lichtpunten bij de Guaraní was Matias Galarza (24).

Galarza Matias
© photonews

De middenvelder van River Plate lijkt deze zomer op weg naar een transfer, met Strasbourg maar vooral Getafe als voornaamste kandidaten (niet verrassend gezien hun speelstijl). Toch kun je hem ook perfect zien komen knokken bij een club als Antwerp of KV Mechelen. Galarza wordt op Transfermarkt op amper 3 miljoen geschat en heeft bovendien nog groeimarge.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

13:30
1
WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

13:45
1
Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

13:00
'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

12:30
'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

11:00
12
OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

12:00
12
Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'

Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'

10:00
34
Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

10:30
"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

09:30
DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

09:00
2
DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

08:30
3
'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

08:00
1
D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

07:30
5
Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

07:00
3
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
14
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
4
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
1
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
1
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
2
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
9
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
1
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
6
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
2
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
4
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' den strep den strep over "On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié LordJozef LordJozef over DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco franchi franchi over 'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden' LordJozef LordJozef over 'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken franchi franchi over DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor Pogi Pogi over Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer Soloria Soloria over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved