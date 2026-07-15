De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

Het WK 2026 loopt op zijn einde. Heel wat landen hebben onverwacht uitgeblonken, en daar maken clubs vaak gebruik van om een gokje te wagen. Krijgen we binnenkort ook een paar toppers in ons land te zien? Het zou zomaar kunnen.

Zo heeft Union Saint-Gilloise met Relebohile Mofokeng al een WK-ganger binnengehaald: de Zuid-Afrikaanse international die mee aan de basis lag van de straffe Bafana Bafana-campagne tot in de zestiende finales. En wat als hij niet de laatste speler is die zich op de velden van de VS, Mexico en Canada in de kijker speelde en straks in de Jupiler Pro League belandt? Enkele pistes...

Juninho Bacuna, de metronoom van Curaçao

Geboren en opgeleid bij Groningen: Juninho Bacuna (28) speelde een groot deel van zijn carrière in de Eredivisie, maar heeft ook meer dan 200 wedstrijden in de Engelse Championship achter de rug bij Birmingham City en Huddersfield. Een vrij bescheiden loopbaan die hem er al in 2019 toe aanzette om te kiezen voor Curaçao. Met 52 caps voor de eilandstaat was Bacuna op dit WK een van de steunpilaren.

Hij lijdt weinig balverlies en zorgt ervoor dat zijn ploeg kan “ademen”: de ex-Nederlandse U21-international liet de typische kwaliteiten van de Nederlandse opleiding zien. In de tweede seizoenshelft werd hij door Gaziantep uitgeleend aan Volendam; bij Gaziantep heeft hij nog maar één jaar contract. Volgens Transfermarkt is Juninho Bacuna slechts 1,7 miljoen euro waard, en dat maakt hem een interessante optie voor een club uit het Belgische subtopsegment.

Deroy Duarte, de rots van Kaapverdië

Ook Deroy Duarte (27) is in Nederland gevormd (hij is geboren in Rotterdam) en staat al aan meer dan 150 Eredivisie-wedstrijden voor Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Sinds 2024 speelt hij bij Ludogorets, waar hij ook Europese ervaring opdeed. Net als Bacuna was hij vroeger Nederlands U21-international; in 2022 werd hij international van Kaapverdië.

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Net als Bacuna zou Duarte zich dus zonder problemen kunnen aanpassen in België. Door zijn sterke toernooi zal er sowieso belangstelling komen. Clubs zullen meer moeten neertellen dan de 1,8 miljoen die Transfermarkt schat om hem los te weken, maar hij zou waarschijnlijk in heel wat middenmoters passen — en zelfs bij teams die mikken op Europese plaatsen in de D1A.





Emam Ashour, de Egyptische sensatie

Iedereen keek uit naar Mohamed Salah of Omar Marmoush, maar dé Egyptenaar op dit WK was waarschijnlijk Emam Ashour (28). Met goals tegen België en Australië was hij een van de motoren van het Egyptische aanvalsspel. Ashour proefde al van Europa: in 2023 speelde hij kort bij Midtjylland, voor hij terugkeerde naar Al-Ahly.

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De creatieve en veelzijdige middenvelder zit daar nog altijd en ligt onder contract tot 2028. Aan lucratieve aanbiedingen is er geen gebrek, zeker vanuit Saudi-Arabië. Maar als een Belgische club het zou willen proberen, zou Emam Ashour voor een speler met zijn talent niet enorm duur hoeven te zijn. Alleen: zijn leeftijd maakt een later winstgevende doorverkoop wel moeilijker.

Matias Galarza, artiest én etterbak

Paraguay was op dit WK de ploeg van de “etterbakken”. Hard in de duels en daar ook trots op: de Paraguayanen maakten het Duitsland bijzonder lastig, dat geen oplossing vond tegen hun verbeten verdediging, en probeerden Frankrijk op dezelfde manier uit de match te halen. Een van de weinige echte voetballende lichtpunten bij de Guaraní was Matias Galarza (24).

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De middenvelder van River Plate lijkt deze zomer op weg naar een transfer, met Strasbourg maar vooral Getafe als voornaamste kandidaten (niet verrassend gezien hun speelstijl). Toch kun je hem ook perfect zien komen knokken bij een club als Antwerp of KV Mechelen. Galarza wordt op Transfermarkt op amper 3 miljoen geschat en heeft bovendien nog groeimarge.