"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels
Foto: © photonews

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Massimiliano Allegri werd officieel voorgesteld bij Napoli. Maar de presentatie werd overschaduwd door een vraag over Kevin De Bruyne, die de opvliegende voorzitter Aurelio De Laurentiis irriteerde.

Na Antonio Conte stelt Napels zijn vertrouwen in Massimiliano Allegri. Uitgeput door de zeer veeleisende methodes van zijn voorganger willen ze voor een nieuw elan kiezen. De nieuwe trainer werd officieel voorgesteld aan de Italiaanse media in het prestigieuze San Carlo-theater, waar op het podium een persconferentie plaatsvond.

Allegri werd onder meer bevraagd over een zekere Kevin De Bruyne, die hij na de vakantie van de Rode Duivel beter zal leren kennen. Omdat hij op het WK en in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen naar zijn beste vorm zocht, rijst de vraag: heeft KDB nog een toekomst in Napels?

Welke Kevin De Bruyne in zijn tweede seizoen bij Napels?

Het antwoord van Allegri was vrij diplomatiek: "Laat me hem eerst op training aandachtig observeren. Pas daarna kan ik een oordeel vellen. Maar op zich speelt hij heel goed voetbal, wat in zijn voordeel spreekt. Nee, voor mij is De Bruyne een uitzonderlijke speler."

Voorzitter Aurelio De Laurentiis greep toen in, helemaal in zijn typische stijl, met een antwoord voor de journalist die het woord had genomen: "Hij stelt die vraag omdat De Bruyne zich vorig jaar over Conte heeft beklaagd. Die nietsnut stelt die vraag alleen om die reden."

Hoewel de relatie tussen KDB en zijn trainer niet uitmondde in zo’n spectaculaire clash als met Romelu Lukaku, zorgde ze wel voor verschillende spanningsmomenten. "We hebben het hele seizoen heel defensief gespeeld, in 5-4-1. Als je ongeveer maar één goal per match maakt… We stonden in het begin ook heel laag", klaagde De Bruyne toen.

De Limburger had het vertrek van Conte op het einde van het seizoen niet echt betreurd: "Voor mij hoefde hij niet te blijven. Dit seizoen heb ik ingezien dat voetbal een plezier moet zijn. Jammer genoeg miste ik dat bij hem." Massimiliano Allegri weet nu al dat het bij elke uitspraak over onze landgenoot een gevoelig onderwerp wordt...

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