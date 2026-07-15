DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Antwerp (ex-Cercle en Standard) duikt op in bijzonder land

Senna Miangue heeft een nieuwe club. De gewezen speler van Standard en jeugdcoryfee van Beerschot en Antwerp verlaat de Hongaarse competitie voor een avontuur in Kazachstan bij Aktobe. Of hoe een carrière ook wendingen kan nemen.

"De Belgische verdediger Senna Miangue is de nieuwste aanwinst van FC Aktobe. De 29-jarige speler kan zowel centraal in de verdediging als op de linkerflank uit de voeten. Zijn lengte van 1,92 meter is een grote troef voor een centrale verdediger."

Belgische voetballer Senna Miangue trekt van Hongarije naar Kazachstan

"Omdat hij linksvoetig is, kan hij indien nodig ook op de positie van vleugelverdediger of vleugelaanvaller spelen", opent het Kazachse FC Aktobe een boodschap die werd gedeeld via Instagram en andere sociale media.

"Senna’s vader, Boniface, speelde voor het nationale elftal van Congo. Met het voetbal in het bloed ontwikkelde Senna zijn vaardigheden bij een lokale club in zijn woonplaats Antwerpen en bij Beerschot. Omdat hij al op jonge leeftijd veel talent toonde, viel Miangue op bij Italiaanse scouts en werd hij uitgenodigd voor de jeugdopleiding van Inter Milan."

"Hij maakte al snel zijn debuut in de Serie A voor de Nerazzurri, alvorens later de overstap naar Cagliari te maken. Daarnaast speelde Senna voor de Belgische clubs Standard Luik, Cercle Brugge en Eupen, evenals voor het Hongaarse Győr."





Senna Miangue voegt nieuwe stempel toe aan zijn rijk paspoort als voetballer ondertussen

"Hij kwam voor België uit in alle jeugdcategorieën. Football Club Aktobe heet Senna Miangue van harte welkom en wenst hem veel succes bij de club", aldus Aktobe in de persmededeling. Daarmee heeft Miangue dus een nieuwe club gevonden, nadat hij vorig seizoen al grote sier maakte in Hongarije.

Toch kunnen we stellen dat zijn carrière nooit de vlucht heeft genomen die hij had kunnen nemen. Een paar jaar geleden was Miangue nog een speler die als potentiële topper bij de Rode Duivels werd genoemd, maar zover kwam het nooit echt. Zijn nieuwe club, FC Aktobe, staat momenteel zevende in de Kazachse competitie.