'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'
Foto: © photonews
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Bij KRC Genk zou het wel eens een drukke zomer kunnen gaan worden. Het wordt bouwen aan een nieuw team, onder een nieuwe coach want Jess Thorup is terug bij de Limburgers. Er zou nu ook interesse zijn in Maxloren Castro.

Het heetste transferdossier van de zomer bij KRC Genk zou wel eens dat van Kos Karetsas kunnen worden. De Griek heeft al een persoonlijk akkoord met Borussia Dortmund, maar de Limburgers willen boter bij de vis voor hem.

Véél boter bij de vis, want er wordt gesproken over een bedrag tot 35 miljoen euro. En dus is er nog geen deal gevonden met de Duitsers - of met een andere ploeg. Een situatie om ook de komende weken in de gaten te blijven houden.

KRC Genk houdt vast aan Kos Karetsas en wil zich zelf ook stevig gaan versterken

Het transferrecord gaan breken - en toch nog meer willen - is één ding, maar aan inkomende zijde zal er dan ook een vervanger moeten worden gevonden. En ook op andere posities lijkt het puzzelen te gaan worden voor nieuwbakken coach Thorup.

Zo hebben ze volgens bronnen en media uit Peru ene Maxloren Castro op het oog. Die zou in de belangstelling staan van nog wel wat teams, maar tot op heden nog geen beslissing genomen hebben over zijn toekomst.

KRC Genk wil Maxloren Castro weghalen uit Peru

Ook Brighton toont interesse in Maxloren Castro. Ze hebben (net als Genk) nog geen bod uitgebracht, maar wel geïnformeerd naar de voorwaarden en de persoonlijke situatie van de speler. Ze volgen hem al enkele maanden. En dus is het aan Genk om stilaan toch snel te gaan handelen.

Meer dan een week geleden was er al sprake van een formeel bod dat in de buurt zou komen van wat zijn club Sporting Cristal verlangt. De 18-jarige Peruviaan heeft nog een contract tot juni 2028 bij zijn club en wordt door Transfermarkt ondertussen op 1,2 miljoen euro geschat.

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