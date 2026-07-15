Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?
Foto: © photonews
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Het WK zit erop voor de Rode Duivels. En dus is het ook stilaan tijd om de meningen te verzamelen, ook rond de positie van Rudi Garcia. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders van de man en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd over zijn positie. En over de mogelijke opvolger evenmin.

Het doel is bereikt voor Rudi Garcia. Een kwartfinale op het WK met deze generatie Rode Duivels? Dat was vooraf gezien het hoogst haalbare. Mogelijk ook wel het verwachte, want er werd uitgegaan van een makkelijke groepsfase, een zestiende finale tegen een beste derde en een achtste finale tegen mogelijk de USA.

Achteraf gezien zijn er echter ook de nodige twijfels. En dus is de vraag: doorgaan met Garcia of niet? Johan Boskamp zou er niet over twijfelen. "Ik zie niet in waarom hij niet zou kunnen aanblijven." Marc Degryse van zijn kant stelde zich luidop de vraag: wie anders?

Wie moet Rudi Garcia opvolgen?

Stijn Stijnen was dan weer duidelijk: de rekening is al gemaakt voor Garcia. En ook onder meer Evert Winkelmans roerde zich al in de debatten. Hij zou het liefst een Belg hebben als mogelijke opvolger voor Garcia. 

Daarmee heeft het debat ondertussen de voorbije dagen heel wat wendingen gekend. Niemand lijkt ondertussen zeker te zijn van de pistes die de Belgische voetbalbond moet gaan bewandelen. Makkelijk is het dan ook niet, vinden ze ook in MidMid Mansion.

Het debat blijft maar welig tieren over de mogelijke opvolging van Rudi Garcia

Het contract van Rudi Garcia zou niet verlengd worden. Dat is de teneur die in de media de laatste dagen de revue passeert. "We weten natuurlijk niet wat er in de groep leeft, maar het is toch een rare beslissing? Wanneer is dit beslist? Op het WK?", vraagt Ward Kerremans zich af.

Liefst vijftien landen van de 48 aanwezige landen op het WK hebben ondertussen al afscheid genomen van hun bondscoach. "De resultaten zijn goed met deze ploeg. En de sfeer is goed, zeggen ook alle Rode Duivels het hele WK. Waarom hem dan buiten gooien? Er wordt nu over Mark van Bommel gesproken als mogelijke opvolger. Geen Fransman, geen Nederlander, ... Evert wilde een verhaal schrijven in aanloop naar het toernooi met een Belg. Dat lijkt mij iets makkelijker als de Vlaming en de Waal de coach al kent."

vincent mannaert
© photonews

"Na onder meer Advocaat, Martinez en Tedesco is het misschien nog eens tijd voor een Belg? Kompany is de grootste naam, maar die gaat niet komen. Wat wil je op het EK doen, toch ook minstens de kwartfinale halen?", ging Kerremans verder.

"Een vrouw? Waarom niet, als ze de resultaten haalt en ons ver brengt, wat mij betreft heel graag. Het wordt moeilijk voor de pioniers om in de machowereld dat het voetbal is door te breken, maar het zou zeker een optie kunnen zijn. Een goede voetballer? Het is niet omdat je een goede voetballer was, dat het altijd werkt als bondscoach. Denk maar aan Diego Maradona bijvoorbeeld." Het debat is nog niet gesloten, zoveel is duidelijk.

Moeten de Rode Duivels verder met Rudi Garcia?

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