Is hij op weg naar Turkije? Zaakwaarnemer van Romelu Lukaku reageert op interesse van Besiktas en Fenerbahçe

De toekomst van Romelu Lukaku is dezer dagen voer voor (toog)praat. Dient de Rode Duivel zijn contract uit bij SSC Napoli? Fenerbahçe SK én Besiktas JK willen het voorkomen.

De komende dagen en weken zullen er wellicht nog een pak geruchten passeren met Romelu Lukaku in de hoofdrol. Het ene gerucht klopt al iets meer dan een ander. We zorgen alvast voor een eerste schifting, maar sommige geruchten willen we u simpelweg niet onthouden.

Volgens de Italiaanse én Turkse media hebben Fenerbahçe SK én Besiktas JK contact opgenomen met SSC Napoli. Er was de voorbije jaren al meer interesse uit Turkije Maar zijn de Turkse topclub deze keer wél concreet geïnteresseerd?

Romelu Lukaku heeft andere plannen de komende seizoenen

Het contract van Lukaku bij Napoli loopt tot medio 2027. Met andere woorden: Partenopei kan nog een zakcentje verdienen aan onze landgenoot als hij deze zomer wordt verkocht. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro.

Desalniettemin is de kans klein dat Lukaku een transfer zal maken. Big Rom steekt het niet onder stoelen of banken dat hij een terugkeer naar RSC Anderlecht op de planning heeft staan. Volgende zomer is hét uitgelezen moment.

Nieuwe coach, nieuwe realiteit én... nieuwe kansen

Bovendien werd Massimiliano Allegri aangeduid als opvolger van Antonio Conte bij Napoli. De Italiaanse coach wil met Napoli de Italiaanse landstitel pakken. Daarvoor is Romelu Lukaku broodnodig.





"Ik heb nog niet met een Turkse club gesproken over Lukaku", ontkent ook Federico Pastorello (zaakwaarnemer van Big Rom, nvdr.) de geruchten in alle toonaarden. "Het zijn ongegronde geruchten. Ook Lukaku zelf heeft momenteel geen enkele wens om naar Turkije te verhuizen."

Gesprekken tussen (entourage van) Romelu Lukaku en Napoli staan komende week op de agenda

We herhalen het graag: de komende dagen en weken zullen er nog rondjes worden gedraaid op de geruchtenmolen. De zaakwaarnemer van Lukaku trekt deze week naar Napoli om duidelijkheid te krijgen over de sportieve toekomst van Big Rom. Hij blijft, toch?