Is hij op weg naar Turkije? Zaakwaarnemer van Romelu Lukaku reageert op interesse van Besiktas en Fenerbahçe

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Is hij op weg naar Turkije? Zaakwaarnemer van Romelu Lukaku reageert op interesse van Besiktas en Fenerbahçe
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De toekomst van Romelu Lukaku is dezer dagen voer voor (toog)praat. Dient de Rode Duivel zijn contract uit bij SSC Napoli? Fenerbahçe SK én Besiktas JK willen het voorkomen.

De komende dagen en weken zullen er wellicht nog een pak geruchten passeren met Romelu Lukaku in de hoofdrol. Het ene gerucht klopt al iets meer dan een ander. We zorgen alvast voor een eerste schifting, maar sommige geruchten willen we u simpelweg niet onthouden. 

Volgens de Italiaanse én Turkse media hebben Fenerbahçe SK én Besiktas JK contact opgenomen met SSC Napoli. Er was de voorbije jaren al meer interesse uit Turkije Maar zijn de Turkse topclub deze keer wél concreet geïnteresseerd?

Romelu Lukaku heeft andere plannen de komende seizoenen

Het contract van Lukaku bij Napoli loopt tot medio 2027. Met andere woorden: Partenopei kan nog een zakcentje verdienen aan onze landgenoot als hij deze zomer wordt verkocht. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro.

Desalniettemin is de kans klein dat Lukaku een transfer zal maken. Big Rom steekt het niet onder stoelen of banken dat hij een terugkeer naar RSC Anderlecht op de planning heeft staan. Volgende zomer is hét uitgelezen moment.

Nieuwe coach, nieuwe realiteit én... nieuwe kansen

Bovendien werd Massimiliano Allegri aangeduid als opvolger van Antonio Conte bij Napoli. De Italiaanse coach wil met Napoli de Italiaanse landstitel pakken. Daarvoor is Romelu Lukaku broodnodig. 

"Ik heb nog niet met een Turkse club gesproken over Lukaku", ontkent ook Federico Pastorello (zaakwaarnemer van Big Rom, nvdr.) de geruchten in alle toonaarden. "Het zijn ongegronde geruchten. Ook Lukaku zelf heeft momenteel geen enkele wens om naar Turkije te verhuizen."

Gesprekken tussen (entourage van) Romelu Lukaku en Napoli staan komende week op de agenda

We herhalen het graag: de komende dagen en weken zullen er nog rondjes worden gedraaid op de geruchtenmolen. De zaakwaarnemer van Lukaku trekt deze week naar Napoli om duidelijkheid te krijgen over de sportieve toekomst van Big Rom. Hij blijft, toch?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Besiktas
Romelu Lukaku

Meer nieuws

'Dubbele opsteker, maar nog veel twijfels bij RSC Anderlecht richting Europa'

'Dubbele opsteker, maar nog veel twijfels bij RSC Anderlecht richting Europa'

17:20
3
Is een SUPERTRANSFER in de maak? Vader van Haaland reageert op geruchten over Noor en Real Madrid

Is een SUPERTRANSFER in de maak? Vader van Haaland reageert op geruchten over Noor en Real Madrid

20:30
Hij moét weg uit Schotland: 'Italiaanse grootmacht én Engelse clubs willen Nicolas Raskin deze zomer halen'

Hij moét weg uit Schotland: 'Italiaanse grootmacht én Engelse clubs willen Nicolas Raskin deze zomer halen'

20:00
6
'La Gazzetta dello Sport kondigt Pep Guardiola aan als nieuwe bondscoach én Messias van Italië'

'La Gazzetta dello Sport kondigt Pep Guardiola aan als nieuwe bondscoach én Messias van Italië'

19:20
Zorgt Courtois voor gevaarlijk precedent? Dit zeggen de analisten

Zorgt Courtois voor gevaarlijk precedent? Dit zeggen de analisten

19:00
2
Waarom hij de absolute prioriteit van Standard was

Waarom hij de absolute prioriteit van Standard was

18:30
LIVE WK 15/7: opnieuw een bondscoach vertrekt na het WK

LIVE WK 15/7: opnieuw een bondscoach vertrekt na het WK

18:15
2
Gentenaar (ex-Lokeren, Charleroi en Kortrijk) bezorgt zijn team in minuut 94 nog CL-kwalificatie

Gentenaar (ex-Lokeren, Charleroi en Kortrijk) bezorgt zijn team in minuut 94 nog CL-kwalificatie

18:00
'Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club'

'Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club'

15:30
6
Franse pers is genadeloos na WK-exit: "Staat nog niet in de keuken"

Franse pers is genadeloos na WK-exit: "Staat nog niet in de keuken"

16:40
'Wouter Vrancken slaat stevige slag met JPL-doelman'

'Wouter Vrancken slaat stevige slag met JPL-doelman'

16:00
Ongezien sprookje met veel Belgische inbreng leidt naar ... Champions League

Ongezien sprookje met veel Belgische inbreng leidt naar ... Champions League

15:00
Garcia nog meer onder vuur? Ferme uitspraak van kiné over blessure Courtois én Tielemans

Garcia nog meer onder vuur? Ferme uitspraak van kiné over blessure Courtois én Tielemans

14:30
21
DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Antwerp (ex-Cercle en Standard) duikt op in bijzonder land

DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Antwerp (ex-Cercle en Standard) duikt op in bijzonder land

14:00
OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

12:00
15
DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

13:30
1
Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

13:00
3
'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

12:30
2
"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

09:30
'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

11:00
15
De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

11:30
Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

10:30
2
Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'

Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'

10:00
35
DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

09:00
3
DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

08:30
3
'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

08:00
1
D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

07:30
13
Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

07:00
6
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
20
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
1
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
5
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

14/07
2
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
1
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

14/07
2
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

14/07
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Garcia nog meer onder vuur? Ferme uitspraak van kiné over blessure Courtois én Tielemans Andreas2962 Andreas2962 over Zorgt Courtois voor gevaarlijk precedent? Dit zeggen de analisten Mike59 Mike59 over Hij moét weg uit Schotland: 'Italiaanse grootmacht én Engelse clubs willen Nicolas Raskin deze zomer halen' Andreas2962 Andreas2962 over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos Union 60 Union 60 over Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend ! Walter Baseggio Walter Baseggio over 'Dubbele opsteker, maar nog veel twijfels bij RSC Anderlecht richting Europa' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League' FCBalto FCBalto over Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger? VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren' Obiku Obiku over 'Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved