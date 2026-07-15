LIVE WK 15/7: opnieuw een bondscoach vertrekt na het WK
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Tuchel spreekt over halve finale tegen Argentinië
Het zou wel eens een spannende tweede halve finale kunnen worden. Dat beseffen ze ook bij Engeland. "Ze zijn een heel lastige ploeg om te verslaan. Het is een taaie kern, bijna dezelfde als vier jaar geleden. Je ziet de samenhang, je ziet welke opofferingen die ze brengen", aldus bondscoach Tuchel op zijn persconferentie vooraf.
"Ze panikeren niet wanneer ze op achterstand komen en geloven in hun stijl. En die is heel emotioneel. Dat was zo in Qatar en dat is nu zo. De geschiedenis geeft hen brandstof, het betekent veel voor hen. Maar ook wij zijn emotioneel, hebben de juiste mentaliteit om hen aan te pakken. En we zijn er klaar voor."
Alimentatie betalen of niet welkom op het WK
Argentijnen kunnen en mogen voor de halve finale tegen Engeland het stadion alleen binnen als ze eventuele alimentatie aan ex-partners flink betalen. De Argentijnse overheid heeft met de Amerikaanse, Mexicaanse en Canadese autoriteiten gegevens gedeeld over openstaande schulden, en gevraagd om supporters met die schulden te weren uit de voetbalstadions.
Dat laat Het Nieuwblad alvast weten. De deal is er al langer in Argentinië zelf, maar nu komt er dus een primeur op wereldniveau. De Argentijnen willen op die manier een en ander aankaarten naar vaders en families toe. Het is ook meteen een ferme verwittiging.
Bondscoach van Haïti Sébastien Migné legt zijn functie neer
Haïti was een van de kleine duimpjes op dit WK 2026. Een historische deelname voor Hannes Delcroix en zijn ploegmaats, die in een moeilijke groep terechtkwamen en geen enkel punt wisten te pakken, ondanks onder meer een heroïsche prestatie tegen Marokko (4-2).
Na die bemoedigende prestatie van de Grenadiers besliste de Haïtiaanse bond echter om afscheid te nemen van zijn bondscoach. Sébastien Migné verlaat zijn post, "in onderling overleg en in der minne", zo stellen beide partijen. Migné was in het verleden al trainer van Kenia en ook van Congo-Brazzaville. Wie hem opvolgt als bondscoach van Haïti is voorlopig nog niet bekend.
Pauze tijdens WK gaat langer duren dan verwacht
De wereldvoetbalbond FIFA gaf eerst nog aan dat de halftime-show zondag tijdens de finale van het WK maar 11 minuten zou duren, om zo te passen in de standaardrust van 15 minuten bij een voetbalwedstrijd. Maar dat zal nu niet gaan gebeuren.
Volgens de NOS zou de rust in de WK-finale door onder meer een show met Justin Bieber, Shakira en veel andere prominenten minstens 25 minuten gaan duren. Op die manier overtreedt de FIFA ... haar eigen regels. Het laatste woord lijkt er nog niet over gezegd, maar de Amerikanisering van de sport lijkt ook hier zijn ding te hebben gedaan.
Inbrekers hebben het gemunt op villa van Lamine Yamal
Enkele uren na de zege van Spanje tegen Frankrijk in de halve finale van het WK hebben inbrekers geprobeerd om binnen te raken in de luxueuze villa van Lamine Yamal. Dat zou echter niet helemaal lukken, weet Het Laatste Nieuws meteen te melden.
Zodra de daders doorhadden dat ze op camera waren vastgelegd en de alarmsystemen loeiden, namen ze de benen. De Catalaanse politie was snel ter plaatse en heeft inmiddels een officieel onderzoek geopend. Voor Lamal is het een kleine domper na een heel mooi WK tot dusver, waarbij de finale werd gehaald zestien jaar na de vorige wereldtitel.
Spaanse bondscoach reageert meteen op uitspraken Deschamps
Op de persconferentie werd Luis de la Fuente gevraagd te reageren op de uitspraken van zijn Franse collega: "Wanneer de resultaten tegenvallen, kan je altijd een excuus vinden. Op sommige momenten deed wat er vandaag gebeurd is ons denken aan de wedstrijd tegen Uruguay. Maar als het is zoals Deschamps zegt, hebben wij dat al eerder meegemaakt. Er werd ons inderdaad een doelpunt afgekeurd."
"Ik ben niet in de stemming om daarover te gaan nadenken. We hebben moeilijke momenten gekend met de arbitrage. Dat deed ons terugdenken aan de match tegen Uruguay. Er zijn verschillende fases waarin wij ons benadeeld voelen. De scheidsrechter was heel mild bij veel tackles. Dat was niet eerlijk... Die toegeeflijkheid... Wat ik vraag, is dat iedereen beter wordt: de arbitrage, de VAR."
Deschamps hekelt arbitrage tijdens halve finale WK
Door gisteravond in de halve finale tegen Spanje voor de 26e keer de Franse nationale ploeg te coachen, heeft Didier Deschamps een record gebroken. Maar voor de bondscoach van Les Bleus was het allerminst feest: Frankrijk zal geen derde finale op rij spelen in het toernooi, uitgeschakeld door Spanjaarden die de hele wedstrijd lang leken te spelen alsof ze een man meer hadden.
"Er is veel teleurstelling. De spelers zijn kapot omdat we veel ambitie hadden. Maar we moeten ook eerlijk zijn en toegeven dat we vandaag technisch een niveau lager zaten dan een ploeg die haar wedstrijd goed onder controle had, en zelfs meer dan dat. Maar het ligt in de eerste plaats aan ons, ik wil niemand beschuldigen", gaf Deschamps toe bij M6.
De arbitrage, een gevoelig thema voor beide bondscoaches
Deschamps liet verstaan dat de halve finale daar niet op beslist is, maar stelde toch openlijk vragen bij de aanstelling van de Salvadoraanse scheidsrechter Ivan Barton voor deze wedstrijd: "Heeft de scheidsrechter het niveau om een WK-halve finale te fluiten? Daar ga ik niet op antwoorden. Als ik iets zeg, lijk ik een zagen omdat we verloren hebben. En het is niet omdat we verloren hebben dat ik dit zeg. Er waren nogal wat situaties, vaak ook in ons nadeel, maar de eerste reden is natuurlijk dat we net wat minder waren en aanvallend minder gevaarlijk dan we hadden kunnen zijn: door enkele technische fouten, passes die tot situaties of kansen hadden kunnen leiden."
Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?
Het WK zit erop voor de Rode Duivels. En dus is het ook stilaan tijd om de meningen te verzamelen, ook rond de positie van Rudi Garcia. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders van de man en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd over zijn positie. En over de mogelijke opvolger evenmin. (Lees meer)
Grappig momentje op het groot scherm in Leuven
De Rode Duivels zijn ondertussen opnieuw in eigen land. De kwartfinale tegen Spanje was bijzonder spannend te noemen en de Spanjaarden hebben ondertussen ook bewezen dat ze een heel goed team zijn. Tot op heden kregen ze nog maar één doelpunt binnen.
Dat doelpunt dat ze binnen kregen was er bovendien eentje van de Belgen. Tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje zaten de supporters in Leuven overigens even zonder beeld op een groot scherm. De televisie was er namelijk uitgevallen, omdat iemand niet tijdig reageerde op de slaapstand. Dat leverde de nodige hilariteit op onder de fans, die zelf gingen aftellen.
Frankrijk heeft het meeste spelers op het WK opgeleid
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om hier en daar wat statistieken onder de loep te nemen. Daarbij ook onder meer het land waar de meeste spelers zijn opgeleid richting dit WK. Het CIES Football Observatory heeft daar een statistiek van gemaakt.
Frankrijk zwaait de plak met liefst 102 actieve spelers die voor het WK geselecteerd waren en vooral zijn opgeleid in het land. Daarmee troeven ze Nederland met 66 spelers vlotjes af. Daarna komen Engeland (55), Duitsland (49) en Spanje (40). België staat op een knappe zesde plaats met 38 spelers en troeft zo onder meer Portugal nog nipt af.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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