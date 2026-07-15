Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 34 reacties
Opbod kan beginnen: 'Tweede club met persoonlijk akkoord met Tresoldi'
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5890

Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen, terwijl het jawoord aan AS Roma lijkt gegeven.

Aernout Van Lindt

Tresoldi heeft nu ook een akkoord met Borussia Dortmund

Na AS Roma heeft nu ook Borussia Dortmund een persoonlijk akkoord gevonden met Nicolo Tresoldi. Dat meldt toch alvast Ekrem Konur. Op die manier wordt de druk op AS Roma en zeker ook op Club Brugge enkel nog wat opgevoerd, al wilde blauw-zwart hem niet (zomaar) laten vertrekken.

De marktwaarde van 25 miljoen euro zal alleszins onvoldoende zijn om hem in huis te halen. Club Brugge zou minstens 35 miljoen euro verlangen en het is nu aan de Borussen om met een eerste bod te komen om op die manier AS Roma af te troeven. Het opbod kan gaan beginnen voor de Italiaanse Duitser, zoveel is nu al duidelijk.

Aernout Van Lindt

Club Brugge zit met probleem, maar heeft ook opvolger op het oog

Het ziet er steeds meer naar uit dat Club Brugge wel eens Nicolo Tresoldi zou kunnen gaan kwijtspelen. De aanvaller heeft een persoonlijk akkoord met AS Roma en de Romeinen willen nu ook komen doordrukken op Jan Breydel om ook op clubniveau een vergelijk te vinden voor de nodige miljoenen.

Bij Club Brugge wilden ze Tresoldi niet laten gaan, want ze hoopten hem nog graag minstens een jaartje verder te laten rijpen. Toch lijkt het er nu op dat er een toptransfer zit aan te komen. Met Andrej Vasovic staat er ondertussen al een mogelijke opvolger klaar. Hij moet zo'n zes miljoen euro kosten.

Aernout Van Lindt

Tresoldi geeft jawoord aan Roma

De alarmfase rood in Brugge zou nog wat zijn toegenomen. Volgens Italiaanse bronnen lijkt het er naar uit te zien dat Tresoldi naar Rome zou vertrekken. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Tresoldi namelijk zijn jawoord gegeven aan AS Roma.

Daarmee wordt ook meteen druk gezet op Club Brugge, dat liever had dat de aanvaller nog minstens een jaartje zou blijven bij Club Brugge. Benieuwd of de Romeinen met een afdoende bod bij Club Brugge gaan komen om op andere gedachten gebracht te worden. Tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden op clubniveau en Club Brugge wil (liever) niet verkopen.

Aernout Van Lindt

'AS Roma wil shoppen in Jan Breydel'

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. Ook Manchester United heeft zich ondertussen al geroerd. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan.

La Gazzetta dello Sport meldt dat ook AS Roma hem deze zomer graag zou willen binnenhalen. Met Donyell Malen beschikken ze in de Italiaanse hoofdstad over een spits die vlot scoort, maar ze willen graag een concurrent voor de Nederlander halen. Daarvoor denken ze dus aan Tresoldi, die op die manier het onderwerp van een serieuze opbodshow kan gaan worden.

Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen.

Er werd aan Nicolo Tresoldi gedacht voor het WK 2026, maar tot dusver is hij vooral een belangrijke pion voor de U21 van Duitsland. Op termijn kan de in Cagliari geboren Duitser zeker aanspraak maken op de A-ploeg van Duitsland.

In ons land maakte hij afgelopen seizoen grote indruk. Na een weifelend begin werd hij steeds belangrijker voor Club Brugge, zowel in de Champions League als in de Jupiler Pro League met de Champions’ Play-offs als mooi slotstuk. Het zorgt er ook meteen voor dat er veel aandacht is voor de jongeling van Club Brugge.

Club Brugge heeft een duidelijk doel met Nicolo Tresoldi

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan. Club Brugge heeft echter een duidelijk plan met hem.

Er werden al bedragen van boven de dertig miljoen euro genoemd, maar blauw-zwart wil hem overtuigen om nog minstens een jaartje te blijven en zo nog verder te werken aan zijn marktwaarde - ook in de Champions League bijvoorbeeld.

Manchester United is de volgende in het lange rijtje geïnteresseerden

Maar ondertussen komt ook Manchester United aankloppen met de nodige miljoenen. Volgens Engelse bronnen zouden ook zij wel wat zien in de aanvaller van Club Brugge. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de spits ondertussen 25 miljoen euro.

Maar blauw-zwart wil hem dus langer vasthouden. Al zal dat niet makkelijk zijn. Temeer Tresoldi zelf een paar dagen geleden toch de deur richting een transfer minstens op een ferme kier leek te zetten. Aan Club Brugge om daadkracht te tonen - en eventueel een nieuw contract aan te bieden aan de aanvaller? Dat zou alles meteen duidelijk kunnen maken.

34 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

13:00
DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

13:30
1
WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

13:45
1
'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

'Genk mikt hoog en gaat concurrentie aan met Premier League'

12:30
'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

11:00
12
OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

12:00
12
De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

De WK-revelaties die goed zouden aarden in de JPL

11:30
DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

09:00
2
'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

08:00
1
Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

Het laatste woord nog lang niet gezegd over Rudi Garcia: vrouw als opvolger?

10:30
"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

09:30
DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

08:30
3
D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

07:30
5
Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

07:00
3
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
14
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
4
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
1
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
1
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
2
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
9
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
1
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
6
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
2
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
4
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' den strep den strep over "On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié LordJozef LordJozef over DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco franchi franchi over 'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden' LordJozef LordJozef over 'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken franchi franchi over DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor Pogi Pogi over Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer Soloria Soloria over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved