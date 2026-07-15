Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Serie A calling: 'Club Brugge wil ver gaan voor opvolger Stankovic'
Foto: © photonews
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Aan uitgaande zijde lijkt er veel te gaan gebeuren bij Club Brugge. En dus moet er ook aan inkomende zijde heel wat gaan gebeuren. Een paar hete en nijpende dossiers liggen nog steeds op tafel bij de Bruggelingen en dus is actie stilaan nodig. Want na Andrej Vasovic moet er nog meer gebeuren.

Een paar dagen geleden maakten we het al duidelijk: Club Brugge mikt hoog bij het zoeken naar versterkingen. Daarbij zijn ze ook uitgekomen bij een aantal toppers uit de Serie A. Als doelman werd ondertussen zoals verwacht gekozen voor Yann Sommer. Die deal is al geofficialiseerd.

En ondertussen wordt ook op het middenveld naarstig gespeurd naar mogelijke aanwinsten. Augusto Owusu werd al genoemd, net als Teboho Mokoena onder meer. Maar de speler waar ze het meest naar azen komt ook uit de Serie A.

Club Brugge heeft stevige doelen en wil die bereiken met Sommer en Engelhardt

Volgens Sacha Tavolieri toonde Club even geleden al grote interesse voor Yannik Engelhardt, een 25-jarige middenvelder van het Italiaanse Como 1907. De gesprekken tussen beide clubs zouden nog altijd volop aan het lopen zijn, al is er tot op heden nog geen sprake van een mogelijke overeenkomst tussen beide partijen.

Een en ander maakt wel duidelijk dat Club Brugge bij het zoeken naar nieuwe profielen ook naar de grote(re) namen kijkt en transfers wil maken met onmiddellijke impact. Ook in het seizoen 2026-2027 zijn de doelen dan ook weer scherp gesteld: Europees zo hoog mogelijk scoren in de Champions League en ondertussen ook mikken op titel nummer 21 in de Jupiler Pro League

Engelhardt wordt prioriteit nummer 1 als opvolger Stankovic

Door het vertrek van Aleksandar Stankovic hebben ze een nieuwe middenvelder nodig op Jan Breydel. En daarbij wordt dus opnieuw gekeken naar Engelhardt. Volgens Het Laatste Nieuws is het de Bruggelingen nu echt wel menens om hem in huis te gaan halen.

Engelhardt ligt nog tot 2027 onder contract bij Como. Een club die net als blauw-zwart Champions League-voetbal speelt en zich tot de subtop van de Serie A mag rekenen. Maar: Engelhardt had er geen basisplaats en ging op huurbasis zelfs naar Borussia Mönchengladbach. En dus wil hij andere oorden opzoeken, wat spek naar de bek kan zijn voor Club Brugge.

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