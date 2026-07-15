'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 12 reacties
'VAR in JPL zoals op WK, maar ... nu al uitstel door opvallende reden'
Foto: © photonews
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Het was vernieuwend te noemen om te horen hoe de arbitrage op dit WK omging met de VAR-beslissingen. Ze legden die op het veld uit aan de spelers en via de speakers ook aan de supporters. Een innovatie die we ook gaan te zien krijgen in onze competitie.

Een beslissing van een scheidsrechter is zelfs een hit geworden. De rode kaart die werd gegeven aan een speler van Paraguay is de wereld rondgegaan. Eerst waren er memes op de sociale media, daarna werd het echt in een liedje gegoten. Scooter is niet ver weg, maar episch is het zeker wel.

 

Het maakt enkel duidelijk dat er goed geluisterd is naar de beslissingen die door de arbitrage werden genomen. Soms was het niet altijd even duidelijk, maar het heeft wel een nieuwe draai gegeven aan de beslissingen van de VAR.

België volgt op de voet en gaat het systeem ook invoeren ...

Doordat er uitleg wordt gegeven, is er ook meteen meer duidelijkheid bij de spelers en bij de supporters. Je kan het daar dan nog steeds niet mee eens zijn, maar het is wel opnieuw een stap in de goede richting - die van transparantie.

De Belgische competitie gaat dan ook door op het elan. Vanaf volgend seizoen zal er ook in ons land gebruik gemaakt worden van de uitlegmodule, waarbij de ref de tussenkomsten van de VAR gaat toelichten en de ook de finale beslissing. Dat laat alvast Het Laatste Nieuws weten.

... maar dat gaat wel nog eventjes duren

Al is er meteen ook een maar. Een serieuze maar ook wel meteen. Volgend de krant zal het systeem nog niet meteen kunnen worden ingevoerd, omdat de Belgische arbitrage er nog niet klaar voor is om dat soort communicatie te voeren.

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De implementatie van het systeem, waarvoor de Pro League samenwerkt met Riedel Communications, is ten vroegste voor oktober, omdat de scheidsrechters nog de nodige opleidingen moeten krijgen. Daarmee is het dus nog even wachten op de zaak.

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