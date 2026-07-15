Zorgt Courtois voor gevaarlijk precedent? Dit zeggen de analisten

Het WK zit erop voor de Rode Duivels. En dus is de vraag wat de toekomst gaat brengen voor de Belgen. En wat met de Rode Duivels individueel? Thibaut Courtois gaf na de uitschakeling alvast een voorzet richting het wat rustiger aandoen met de nationale ploeg.

Neen, het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada hoeft niet meteen het laatste grote toernooi te zijn van/voor Thibaut Courtois. En ook Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en nog een aantal andere Rode Duivels kunnen mogelijk wel nog twee of zelfs vier jaar verder.

Na een groot toernooi wordt er wel eens vaker tabula rasa gemaakt en verder gegaan met een 'nieuwe' generatie, maar tot op heden zijn er niet veel Rode Duivels die lijken te gaan stoppen. Voor Axel Witsel lijkt het mogelijk wel einde verhaal gezien zijn leeftijd, maar ook hij heeft dat nog niet met zekerheid aangekondigd.

Thibaut Courtois een jaar op verlof bij de Rode Duivels?

Wel lijken sommige Rode Duivels het misschien wel wat rustiger aan te willen gaan doen. Met Thibaut Courtois op kop. Die zou het drukke schema binnen enkele maanden met de Nations League aan zich voorbij willen laten gaan en mogelijk een jaartje verlof willen pakken om zich daarna voor te gaan bereiden op het EK 2028 en de kwalificaties daartoe.

Het is iets wat ook een aantal andere Rode Duivels mogelijk zouden kunnen overwegen. Misschien valt dat ook wel te bespreken met bondscoach Rudi Garcia, al wordt er steeds meer luidop gesproken over een mogelijk einde van de bondscoach bij de Belgische nationale ploeg.





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En dan is de vraag meteen wat de eventuele nieuwe bondscoach zal verlangen van zijn manschappen en of het te bespreken valt voor Courtois en/of anderen. Een beslissing om begrip voor te hebben of een gevaarlijk precedent?

Frank Boeckx opende de debatten over de kwestie bij Sporza Live: "Een keeper is geen speler. Die kan je geen zestig minuten per wedstrijd laten spelen. Dat is moeilijker in te plannen. Met Lammens en Penders heb je twee goalies die ervaring kunnen opdoen."

Gevaarlijk precedent of een logische vraag?

"Als je iedereen gaat laten kiezen wie wanneer komt, dan wordt het moeilijk. Maar voor een doelman kan je zoiets wel doen, omdat het 0 of 90 minuten is. Hij heeft nu twee jaar bijgetekend, de nationale ploeg is peanuts in vergelijking met twintig miljoen euro voor een extra jaartje bij Real Madrid op termijn."

"Het is de club die betaald en ik heb het liever zo dat hij een jaartje neen zegt en dan terug komt, dan dat hij elke keer de hoop geeft en dan niet meer fit zou zijn of een ‘Courtois’ doet en forfait geeft. Of dat hij helemaal afhaakt."

Wat zeggen Steven Defour en Imke Courtois over de zaak Courtois?

Steven Defour pikte meteen in: "Een trainer behandelt een speler nooit op dezelfde manier. In een nationale ploeg ligt dat iets moeilijker, maar er is zoiets als status. We hebben een fantastische keeper van Real Madrid in onze rangen ..."

Waarop Imke Courtois: "Status is belangrijk en je moet de beste zijn op je positie, dan zijn er uitzonderingen mogelijk zeker voor een uniek profiel als een doelman en de belangrijkste boodschap is misschien om de topspelers wat minder te laten spelen met de Nations League en dergelijke meer."