'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'

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De transfersoap tussen Club Brugge en KRC Genk is nog lang niet voorbij. De kern van de zaak is Noah Adedeji-Sternberg. Blauw-zwart wil hem wegplukken bij Genk, de Limburgers willen dat niet laten gebeuren en zetten de speler meteen op het strafbankje. Ajax klopt nu ook aan ondertussen ...