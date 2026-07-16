'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'
Foto: © photonews
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De transfersoap tussen Club Brugge en KRC Genk is nog lang niet voorbij. De kern van de zaak is Noah Adedeji-Sternberg. Blauw-zwart wil hem wegplukken bij Genk, de Limburgers willen dat niet laten gebeuren en zetten de speler meteen op het strafbankje. Ajax klopt nu ook aan ondertussen ...

Aernout Van Lindt

'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'

Hoe gek kan het lopen? Tot op heden is Noah Adedeji-Sternberg nog steeds een speler van KRC Genk, terwijl coach Nicky Hayen ondertussen al vertrokken is bij KRC Genk. Ondertussen is er nog steeds geen deal met Club Brugge gevonden, want Genk blijft het been stijf houden.

Ondertussen zijn er kapers op de kust. Ook AFC Ajax Amsterdam zou bereid zijn tot tien miljoen euro neer te tellen voor de speler. Zij willen op die manier Club Brugge beroven van een deal waar ze nadrukkelijk op aan het azen waren. Volgens Sky Sports is het laatste nog niet gezegd over de zaak.

De transfersoap tussen Club Brugge en KRC Genk is nog lang niet voorbij. De kern van de zaak is Noah Adedeji-Sternberg. Blauw-zwart wil hem wegplukken bij Genk, de Limburgers willen dat niet laten gebeuren en zetten de speler meteen op het strafbankje.

KRC Genk is aan de voorbereiding begonnen. Dat doen ze echter zonder een paar belangrijke spelers, die ze apart laten trainen tot nader orde. Daarbij een paar namen waarvoor ze naar een oplossing zoeken, maar ook een naam waar ze nog wat meer van hadden verwacht.

Noah Adedeji-Sternberg traint niet bij bij training KRC Genk

Noah Adedeji-Sternberg moet namelijk ook apart trainen. Hij kwam plots op de radar te staan bij Club Brugge en dat komt hem dus duur te staan. Ook Hendrik Van Crombrugge, Ken Nkuba en Mujaid Sadick lijken op zoek te moeten gaan naar een andere club en trainen niet mee.

Noah Adedeji-Sternberg lijkt op die manier de soapserie van de zomer te gaan worden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de 21-jarige flankaanvaller inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Club Brugge. Opvallend daarbij is dat Racing Genk niet op de hoogte was van de gesprekken tussen de speler en de landskampioen.

Nicky Hayen laat zich uit over de situatie met Noah Adedeji-Sternberg

En dat wekt de nodige wrevel op, waardoor hij momenteel dus niet mag meetrainen bij de A-kern. Nicky Hayen heeft zich ondertussen uitgelaten over de zaak. Hij hoopt zo snel mogelijk een oplossing te kunnen vinden voor de speler.

“Wat Noah denkt, moet je aan hemzelf vragen. Hij heeft hiervoor gekozen. Ik kom niet tussenbeide in dat soort kwesties. Het is iets tussen de clubs en de speler zelf", klinkt het in de krant. "Voor mij speelt het zich af op de achtergrond en verder kom ik er niet tussen. Wij hebben er bewust voor gekozen om hem de kans te geven zo snel mogelijk een beslissing te nemen — of dat nu weggaan of blijven is, dat zullen we zien. Wij willen nu vooral de focus leggen op de jongens die met hun hoofd wél hier zijn."

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