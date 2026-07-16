KAA Gent en RSC Anderlecht weten meteen waar ze voor staan, wat met STVV, Club en Union?

Het WK zit er bijna op. Dit weekend wordt de finale gespeeld tussen Spanje en Argentinië, een dag eerder is er ook al Frankrijk - Engeland. En dus is het hoog tijd om ook al eens naar Europa te kijken en de wedstrijden die daar op stapel zijn voor onze Belgische teams.

De komende zes weken worden zeer belangrijk voor het Belgisch voetbal. Met oog op de coëfficiënt, met oog op de individuele ontwikkeling van diverse spelers en ook voor de teams zelf. Een Europese League Phase is acht wedstrijden (in de Champions League en Europa League, zes in de Conference League) extra plezier en competitiviteit tegen goede tegenstanders.

En dus is het voor de vijf Belgische ploegen van primordiaal belang dat ze het de komende weken goed doen. Al zijn er wel al drie ploegen zeker van een groepsfase. Club Brugge mag de Champions League in, Union SG minstens de Europa League en STVV minstens de Conference League.

Het Europees avontuur begint al op 23 juli voor twee Belgische teams

We geven graag om te beginnen nog even het overzicht mee van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is het derde Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars waren door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge

Tweede: Champions League (derde voorronde): Union SG

Derde: Europa League (play-offs): STVV

Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht

Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): KAA Gent

Club Brugge speelt eerste Europese match pas half september

Club Brugge kroonde zich tot landskampioen en is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League. Blauw-zwart hoeft dus geen voorrondes te spelen en mag zich opnieuw opmaken voor het kampioenenbal.

De eerste speeldag van de League Phase van de Champions League wordt gespeeld op 16 en 17 september. Tot dan moeten we geen wedstrijden verwachten van Club Brugge in Europa, wat toch wat gemoedsrust geeft.



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Union SG is geen reekshoofd in voorrondes

Vicekampioen Union SG krijgt nog de kans om zich via de voorrondes te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. De Brusselaars starten in de derde voorronde. Als ze verliezen in de derde of de vierde voorronde, dan worden ze opgevist in de Europa League. Ook zij spelen dus tot in 2027 Europees.

Union speelt zijn wedstrijden van de derde voorronde begin augustus (4 of 5 en 11 of 12 augustus). De ploeg is daarbij geen reekshoofd in geen van beide rondes. Tegenstanders in de voorrondes kunnen Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe worden - tenzij de Turken worden verslagen door Gornik Zabrze, dan schuiven zij door naar een reekshoofdenstatuut voor die ronde.

Net als Union SG zijn ook Sparta Praag, NEC Nijmegen, Sturm Graz, Hearts en Gornik Zabrze onbeschermd. Als zij in de derde voorronde een topploeg uitschakelen, kunnen ze dat team in de play-offs echter wel vervangen - de loting is voor het besluit van de wedstrijden.

STVV is geen reekshoofd, maar heeft ook een opvangnet

Voor STVV wordt pas ingestroomd in de play-offs van de Europa League. De Limburgers spelen die beslissende voorronde op 20 en 27 augustus, maar ze hebben wel het opvangnet van de League Phase van de Conference League en dus minstens acht Europese wedstrijden. Midtjylland, Benfica of Rangers kan een tegenstander zijn.

Anderlecht reekshoofd in de Europa League

Anderlecht begint zijn Europese campagne bijzonder vroeg. Paars-wit start in de tweede voorronde van de Europa League en speelt al op 23 en 30 juli tegen het Zweedse Hammarby. Nog voor de start van de nieuwe competitie, terwijl ze in Zweden wél al bezig zijn.

De Zweden doen het goed in de competitie en pakten sinds de zomerbreak al meteen 6 op 6 in hun land. Daardoor mogen ze stilaan opnieuw naar de topplaatsen in de competitie kijken. Een scenario zoals vorig jaar met een dubbele Europese uitschakeling is uit den boze.

In de derde voorronde zou paars-wit meer dan waarschijnlijk al geen reekshoofd meer zijn en daardoor ook tegen Benfica of Rangers kunnen uitkomen. Bij verlies gaan ze naar de volgende voorronde in de Conference League, waar ze in elke ronde reekshoofd zouden zijn.

KAA Gent heeft werk aan de winkel om Europees voetbal te halen

KAA Gent heeft het zwaarste parcours te lopen, want zij hebben geen enkel vangnet en moeten dus drie keer een tegenstander voorbij. Te beginnen met LNZ Cherkasy, niet meteen de grootste naam. De competitie in Oekraïne begint ook pas op 31 juli, dus na de dubbele confrontatie met de Buffalo's.

Extra voordeel: ook in de derde en vierde voorronde heeft Gent een reekshoofdenstatuut. Daardoor worden kleppers als Atalanta, Monaco, Ajax en Freiburg vermeden en zijn de tegenstanders van het kaliber van Lugano, Cluj en HJK Helsinki, al kunnen ook Getafe of Besiktas uit de trommel komen. Maar eerst dus de eerste wedstrijd overleven ...