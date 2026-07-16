Analyse KAA Gent en RSC Anderlecht weten meteen waar ze voor staan, wat met STVV, Club en Union?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
KAA Gent en RSC Anderlecht weten meteen waar ze voor staan, wat met STVV, Club en Union?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK zit er bijna op. Dit weekend wordt de finale gespeeld tussen Spanje en Argentinië, een dag eerder is er ook al Frankrijk - Engeland. En dus is het hoog tijd om ook al eens naar Europa te kijken en de wedstrijden die daar op stapel zijn voor onze Belgische teams.

De komende zes weken worden zeer belangrijk voor het Belgisch voetbal. Met oog op de coëfficiënt, met oog op de individuele ontwikkeling van diverse spelers en ook voor de teams zelf. Een Europese League Phase is acht wedstrijden (in de Champions League en Europa League, zes in de Conference League) extra plezier en competitiviteit tegen goede tegenstanders.

En dus is het voor de vijf Belgische ploegen van primordiaal belang dat ze het de komende weken goed doen. Al zijn er wel al drie ploegen zeker van een groepsfase. Club Brugge mag de Champions League in, Union SG minstens de Europa League en STVV minstens de Conference League.

Het Europees avontuur begint al op 23 juli voor twee Belgische teams

We geven graag om te beginnen nog even het overzicht mee van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is het derde Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars waren door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

  • Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge 
  • Tweede: Champions League (derde voorronde): Union SG
  • Derde: Europa League (play-offs): STVV
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): KAA Gent

Club Brugge speelt eerste Europese match pas half september

Club Brugge kroonde zich tot landskampioen en is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League. Blauw-zwart hoeft dus geen voorrondes te spelen en mag zich opnieuw opmaken voor het kampioenenbal.

De eerste speeldag van de League Phase van de Champions League wordt gespeeld op 16 en 17 september. Tot dan moeten we geen wedstrijden verwachten van Club Brugge in Europa, wat toch wat gemoedsrust geeft.

Lees ook... 'Vierde bod van Belgische topclub op international, kapers op de kust'

Union SG is geen reekshoofd in voorrondes

Vicekampioen Union SG krijgt nog de kans om zich via de voorrondes te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. De Brusselaars starten in de derde voorronde. Als ze verliezen in de derde of de vierde voorronde, dan worden ze opgevist in de Europa League. Ook zij spelen dus tot in 2027 Europees.

Union speelt zijn wedstrijden van de derde voorronde begin augustus (4 of 5 en 11 of 12 augustus). De ploeg is daarbij geen reekshoofd in geen van beide rondes. Tegenstanders in de voorrondes kunnen Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe worden - tenzij de Turken worden verslagen door Gornik Zabrze, dan schuiven zij door naar een reekshoofdenstatuut voor die ronde.

Net als Union SG zijn ook Sparta Praag, NEC Nijmegen, Sturm Graz, Hearts en Gornik Zabrze onbeschermd. Als zij in de derde voorronde een topploeg uitschakelen, kunnen ze dat team in de play-offs echter wel vervangen - de loting is voor het besluit van de wedstrijden.

STVV is geen reekshoofd, maar heeft ook een opvangnet

Voor STVV wordt pas ingestroomd in de play-offs van de Europa League. De Limburgers spelen die beslissende voorronde op 20 en 27 augustus, maar ze hebben wel het opvangnet van de League Phase van de Conference League en dus minstens acht Europese wedstrijden. Midtjylland, Benfica of Rangers kan een tegenstander zijn.

Anderlecht reekshoofd in de Europa League

Anderlecht begint zijn Europese campagne bijzonder vroeg. Paars-wit start in de tweede voorronde van de Europa League en speelt al op 23 en 30 juli tegen het Zweedse Hammarby. Nog voor de start van de nieuwe competitie, terwijl ze in Zweden wél al bezig zijn.

De Zweden doen het goed in de competitie en pakten sinds de zomerbreak al meteen 6 op 6 in hun land. Daardoor mogen ze stilaan opnieuw naar de topplaatsen in de competitie kijken. Een scenario zoals vorig jaar met een dubbele Europese uitschakeling is uit den boze.

In de derde voorronde zou paars-wit meer dan waarschijnlijk al geen reekshoofd meer zijn en daardoor ook tegen Benfica of Rangers kunnen uitkomen. Bij verlies gaan ze naar de volgende voorronde in de Conference League, waar ze in elke ronde reekshoofd zouden zijn.

KAA Gent heeft werk aan de winkel om Europees voetbal te halen

KAA Gent heeft het zwaarste parcours te lopen, want zij hebben geen enkel vangnet en moeten dus drie keer een tegenstander voorbij. Te beginnen met LNZ Cherkasy, niet meteen de grootste naam. De competitie in Oekraïne begint ook pas op 31 juli, dus na de dubbele confrontatie met de Buffalo's.

Extra voordeel: ook in de derde en vierde voorronde heeft Gent een reekshoofdenstatuut. Daardoor worden kleppers als Atalanta, Monaco, Ajax en Freiburg vermeden en zijn de tegenstanders van het kaliber van Lugano, Cluj en HJK Helsinki, al kunnen ook Getafe of Besiktas uit de trommel komen. Maar eerst dus de eerste wedstrijd overleven ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

'Vierde bod van Belgische topclub op international, kapers op de kust'

'Vierde bod van Belgische topclub op international, kapers op de kust'

15:30
Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

21:00
Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip

Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip

19:30
7
Nog een nieuw Belgisch stadion moet binnenkort (hopelijk) verrijzen: naar het voorbeeld van La Louvière

Nog een nieuw Belgisch stadion moet binnenkort (hopelijk) verrijzen: naar het voorbeeld van La Louvière

18:40
3
Komst Kindermans heeft verstrekkende gevolgen: verschillende pionnen weg bij Anderlecht

Komst Kindermans heeft verstrekkende gevolgen: verschillende pionnen weg bij Anderlecht

16:30
4
Waarom Engeland in rep en roer staat: één van de grootste fouten uit de toernooigeschiedenis

Waarom Engeland in rep en roer staat: één van de grootste fouten uit de toernooigeschiedenis

20:30
'Dossier Fofana zet iedereen op scherp'

'Dossier Fofana zet iedereen op scherp'

18:20
1
President Donald Trump neemt beslissing voor WK-finale

President Donald Trump neemt beslissing voor WK-finale

20:00
'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'

'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'

18:00
3
KAA Gent greep ernaast, KRC Genk breekt transferrecord

KAA Gent greep ernaast, KRC Genk breekt transferrecord

17:40
1
DONE DEAL - Operatie JPL: ex-speler Union SG naar verrassende(?) CPL-club

DONE DEAL - Operatie JPL: ex-speler Union SG naar verrassende(?) CPL-club

17:20
DONE DEAL: Club Brugge neemt ingrijpende dubbele beslissing met jonkie

DONE DEAL: Club Brugge neemt ingrijpende dubbele beslissing met jonkie

17:00
3
Het zal toch niet: extra forfait voor Anderlecht tegen Hammarby?

Het zal toch niet: extra forfait voor Anderlecht tegen Hammarby?

14:30
'Akkoord nakend: Club Brugge breekt transferrecord'

'Akkoord nakend: Club Brugge breekt transferrecord'

16:00
4
'Union SG, Anderlecht én Standard vol in de strijd voor broodnodige versterking'

'Union SG, Anderlecht én Standard vol in de strijd voor broodnodige versterking'

13:30
5
Club Brugge hoopt miljoenenflop eindelijk van de hand te doen: traditieclub komt aankloppen

Club Brugge hoopt miljoenenflop eindelijk van de hand te doen: traditieclub komt aankloppen

15:00
1
'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'

'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'

14:00
1
Een 16- of 17-jarige in de basis bij Anderlecht tegen Hammarby?

Een 16- of 17-jarige in de basis bij Anderlecht tegen Hammarby?

11:40
7
WK-LIVE 16/7: Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel

WK-LIVE 16/7: Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel

15:45
Tzolis bereikt persoonlijk akkoord met Europese topclub: Club Brugge mag snel bod verwachten

Tzolis bereikt persoonlijk akkoord met Europese topclub: Club Brugge mag snel bod verwachten

08:30
5
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus kaapt speler weg voor neus Mechelen

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus kaapt speler weg voor neus Mechelen

13:00
3
Dimitri de Condé houdt deur open voor verrassend scenario met Karetsas

Dimitri de Condé houdt deur open voor verrassend scenario met Karetsas

12:00
Harry Kane reageert aangeslagen na Engelse instorting tegen Argentinië

Harry Kane reageert aangeslagen na Engelse instorting tegen Argentinië

12:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Mehssatou

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Mehssatou

10:40
OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit met opvallende transfer binnen de JPL

OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit met opvallende transfer binnen de JPL

10:40
Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië

11:00
4
Club Brugge moet schakelen na zware tegenvaller op transfermarkt

Club Brugge moet schakelen na zware tegenvaller op transfermarkt

08:00
2
🎥 Eerste speech van Thorup bij Genk liegt er niet om: "We zijn hier voor één ding"

🎥 Eerste speech van Thorup bij Genk liegt er niet om: "We zijn hier voor één ding"

09:40
1
Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland

Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland

10:10
29
Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland

Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland

09:00
5
Vorig seizoen dé gedoodverfde opvolger en... vandaag is er géén plaats meer voor Nordin Jackers bij Club Brugge Analyse

Vorig seizoen dé gedoodverfde opvolger en... vandaag is er géén plaats meer voor Nordin Jackers bij Club Brugge

15/07
26
Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"

Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"

07:25
3
Real Madrid heeft een beslissing genomen: 'Thibaut Courtois krijgt géén uitzondering op contractregel'

Real Madrid heeft een beslissing genomen: 'Thibaut Courtois krijgt géén uitzondering op contractregel'

07:00
7
Anderlecht en Schalke 04 naderen deal: 'Uitleenbeurt mét verplichte aankoopoptie van vier miljoen euro'

Anderlecht en Schalke 04 naderen deal: 'Uitleenbeurt mét verplichte aankoopoptie van vier miljoen euro'

21:35
10
'Spaanse, Franse én Nederlandse clubs azen op dit jeugdproduct van RSC Anderlecht'

'Spaanse, Franse én Nederlandse clubs azen op dit jeugdproduct van RSC Anderlecht'

22:30
2
Een Engels drama in Atlanta! Niet Engeland, maar Argentinië speelt de finale van het WK

Een Engels drama in Atlanta! Niet Engeland, maar Argentinië speelt de finale van het WK

23:02
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TheWiseGuy TheWiseGuy over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Obiku Obiku over Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip Pogi Pogi over 🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin Green kill Green kill over Nog een nieuw Belgisch stadion moet binnenkort (hopelijk) verrijzen: naar het voorbeeld van La Louvière zoetwoatersjienees zoetwoatersjienees over 'Dossier Fofana zet iedereen op scherp' lucas lucas over Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge moet schakelen na zware tegenvaller op transfermarkt Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Union SG, Anderlecht én Standard vol in de strijd voor broodnodige versterking' cartman_96 cartman_96 over 'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels' Snoek Snoek over Een 16- of 17-jarige in de basis bij Anderlecht tegen Hammarby Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved