Club Brugge hoopt miljoenenflop eindelijk van de hand te doen: traditieclub komt aankloppen

Het avontuur van Gustaf Nilsson bij Club Brugge lijkt deze zomer definitief ten einde te komen. Volgens Bild heeft Hertha BSC concrete belangstelling voor de Zweedse spits, die al geruime tijd geen toekomst meer lijkt te hebben in het Jan Breydelstadion.

Blauw-zwart staat open voor een vertrek en wil daarbij nog zoveel mogelijk recupereren van de stevige investering die het twee jaar geleden deed. Hertha BSC is al een tijd op zoek naar een nieuwe targetspits. Sinds het vertrek van Haris Tabakovic in de zomer van 2024 is de Duitse tweedeklasser op zoek naar een gelijkaardig profiel.

Trainer Stefan Leitl wil opnieuw een grote, fysieke centrumspits die sterk is in de lucht, ballen kan bijhouden en ook voor doel efficiënt is. Met zijn 1,97 meter past Nilsson perfect in dat plaatje.

Gustaf Nilsson wil graag naar Hertha Berlin

Club Brugge is ook bereid om mee te werken aan een transfer of een uitleenbeurt. Ook Nilsson zelf zou openstaan voor een overstap. Duitsland is bovendien geen onbekend terrein voor de Zweed, die tussen 2021 en 2022 al actief was bij Wehen Wiesbaden.

Nilsson verdiende zijn transfer naar Club Brugge dankzij zijn sterke prestaties bij Union SG. In het Dudenpark groeide hij uit tot een van de gevaarlijkste spitsen van de Jupiler Pro League, goed voor 27 doelpunten in twee seizoenen. Club Brugge haalde hem in de zomer van 2024 voor ongeveer zeven miljoen euro binnen als een van de grote offensieve versterkingen.

Zware teleurstelling

Die transfer draaide echter uit op een teleurstelling. Nilsson kon zich nooit doorzetten en verdween al snel uit de plannen van de technische staf. Intussen is hij al meer dan een jaar overbodig bij blauw-zwart en lijkt een vertrek voor alle partijen de beste oplossing.





Ook financieel wil Club Brugge een streep trekken onder het dossier. De marktwaarde van Nilsson is inmiddels gezakt tot ongeveer 1,8 miljoen euro. Dat is een flink verschil met de zeven miljoen euro die destijds aan Union werd betaald. De landskampioen beseft dat het die investering nooit volledig zal terugverdienen, maar wil wel nog zoveel mogelijk recupereren.

Dat Club Brugge bereid is afscheid te nemen, heeft uiteraard ook te maken met de huidige situatie in de aanval. Met Nicola Tresoldi lijkt de club haar nieuwe eerste spits al in huis te hebben. De Duitse aanvaller wordt intern beschouwd als de nummer één voor het nieuwe seizoen en zal normaal gezien als eerste keuze aan de competitie beginnen.

Roméo Vermant zijn toekomst onzeker

Daarnaast haalde Club Brugge deze zomer ook de amper achttienjarige Andrej Vasovic binnen. De jonge spits geldt als een talent voor de toekomst, maar toont tegelijk aan dat de club ook op langere termijn aan een nieuwe aanvallende generatie bouwt.

Over de toekomst van Roméo Vermant bestaat dan weer nog heel wat onduidelijkheid. De aanvaller wil komend seizoen meer speelminuten verzamelen en ambieert een vaste basisplaats. Of hij die ambitie bij Club Brugge kan waarmaken, is voorlopig nog niet duidelijk. Daardoor behoort ook een vertrek van de Belgische spits - ondanks zijn contractverlenging -nog steeds tot de mogelijkheden als hij onvoldoende perspectief krijgt.

Voor Nilsson lijkt het verhaal in Brugge ondertussen zo goed als geschreven. Ondanks zijn moeilijke periode bleef hij wel deel uitmaken van de Zweedse WK-selectie en mocht hij op het WK nog invallen tegen Frankrijk. Dat internationale statuut zorgt ervoor dat er nog steeds interesse bestaat vanuit het buitenland.