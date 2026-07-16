DONE DEAL: Ambitieuze promovendus kaapt speler weg voor neus Mechelen

KV Kortrijk versterkt zijn aanval met Goduine Koyalipou. De 26-jarige spits komt op huurbasis met aankoopoptie over van RC Lens. De ex-speler van SK Beveren stond afgelopen winter nog in de nadrukkelijke belangstelling van KV Mechelen.

"Koyalipou is een fysiek sterke en explosieve aanvaller die zijn jeugdopleiding genoot bij het Franse Chamois Niortais. Na passages in Frankrijk en Zwitserland maakte hij in 2023 de overstap naar SK Beveren. Op de Freethiel brak de spits helemaal door."

"In zijn enige seizoen in de Challenger Pro League scoorde hij 16 competitiedoelpunten in 30 wedstrijden, goed voor de titel van topschutter van de competitie. Zijn sterke prestaties leverden hem een transfer op naar CSKA Sofia, waar hij zijn goede vorm bevestigde met 15 doelpunten in amper 17 wedstrijden in alle competities."

KV Kortrijk haalt Goduine Koyalipou in huis

"Die indrukwekkende cijfers overtuigden RC Lens om hem begin 2025 naar de Ligue 1 te halen. Ook op het hoogste Franse niveau liet Koyalipou zich opmerken met vier doelpunten in vijftien competitiewedstrijden. Intussen verzamelde hij ook al meerdere caps voor de nationale ploeg van de Centraal-Afrikaanse Republiek."

"De international van de Centraal-Afrikaanse Republiek keert nu terug naar België om de rood-witte aanvalslinie te versterken. Sporting Director Nils Vanneste is dan ook heel tevreden met de komst van de spits", klinkt het op de webstek van KV Kortrijk.

KV Kortrijk in de wolken met de komst van Goduine Koyalipou

“Goduine combineert snelheid, kracht en diepgang met een echte winnaarsmentaliteit. Bovendien kent hij de Belgische competitie, waardoor we ervan overtuigd zijn dat hij zich snel zal kunnen aanpassen. We zijn blij dat hij voor KV Kortrijk kiest en kijken uit naar wat hij in het Guldensporenstadion kan brengen", aldus Vanneste over de aanvaller. "Welkom in Kortrijk, Goduine. Welkom bij onze Kerels!"





De opties lagen de voorbije maanden zowel in Turkije als in Frankrijk op tafel, maar de Belgische interesse van KV Mechelen bleek afgelopen winter nog het meest concreet. Koyalipou speelde eerder al in ons land bij SK Beveren, waar hij zich in de kijker speelde met sterke prestaties.

De aanvaller heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 2,5 miljoen euro. Hij ligt bij RC Lens nog onder contract tot 2028, maar trekt nu dus voor minstens een seizoen naar Kortrijk - daarna kan de optie mogelijk gelicht worden.