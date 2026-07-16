DONE DEAL: Club Brugge neemt ingrijpende dubbele beslissing met jonkie

Club Brugge heeft beslist om langer door te gaan met Tobias Lund Jensen. De aanvaller verlengde zijn contract bij de Bruggelingen tot juni 2029. Toch zal hij in het er snel aankomende seizoen niet te zien zijn bij Club Brugge of Club NXT, want hij wordt uitgeleend aan SV Ried.

"Aanvaller Tobias Lund Jensen verlengt zijn contract bij Blauw-Zwart tot 2029 en trekt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis, met aankoopoptie, naar het Oostenrijkse SV Ried", opende Club Brugge een persbericht op de eigen webstek.

"De 20-jarige Deen maakt sinds 2022 deel uit van Blauw-Zwart, nadat hij overkwam van Odense SK. In die periode speelde Lund Jensen 68 wedstrijden voor Club NXT U23 in de Challenger Pro League, waarin hij drie keer scoorde en dertien assists afleverde."

Tobias Lund Jensen maakte indruk bij Club Brugge en tekent nu nieuw contract

"Ook in de UEFA Youth League liet hij zich opmerken met vier doelpunten en twee assists in 19 wedstrijden. Tijdens de campagne van afgelopen seizoen, waarin Club NXT U19 de finale bereikte, kwam Tobias elf keer in actie en was hij zes keer beslissend met een doelpunt of assist."

"Op internationaal niveau kwam Lund Jensen al uit voor de Deense nationale jeugdploegen van U16 tot U19. Over die verschillende leeftijdscategorieën heen verzamelde hij 39 caps, waarin hij twaalf keer tot scoren kwam."





Club Brugge leent Tobias Lund Jensen uit aan SV Ried

"Bij de Oostenrijkse eersteklasser krijgt Tobias nu de kans om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de Bundesliga", beseffen ze bij Club Brugge. Op die manier nemen ze bij Club Brugge een dubbele beslissing.

Het moge duidelijk zijn dat ze nog steeds geloven in Tobias Lund Jensen, zeker met oog op de toekomst. Maar nu mag hij dus een jaartje rijpen in Oostenrijk, om daarna mogelijk nog sterker terug te komen naar Jan Breydel. Want op termijn moet hij ook een van de spelers worden die de A-kern moet gaan halen.