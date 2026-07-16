DONE DEAL - Operatie JPL: ex-speler Union SG naar verrassende(?) CPL-club

Ba-Muaka Simakala is de nieuwe aanvallende aanwinst van Eupen. De Duitse spits met Congolese roots moet de komende maanden voor doelpunten zorgen op de Kehrweg. Op het middenveld haalde de club Mathias Fixelles binnen.

Na een jaar zonder top-6 en dus zonder Promotion Play-offs toont KAS Eupen zijn ambities. Onder de vleugels van Qatar Sports Investments willen de Panda’s terug naar de hoogste afdeling. De clubleiding haalde daarvoor als coach eerder al Felice Mazzù binnen.

Om het kunstje van Union Saint-Gilloise van zes jaar geleden over te doen, heeft de Carolo-coach versterking nodig. Voorlopig werd alleen Aron Sulejmani aangetrokken, overgekomen van Belisia Bilzen uit Eerste Amateur. In de andere richting verlieten wel al acht spelers de kern (onder wie enkele sterkhouders zoals Scott Kennedy, Kevin Möhwald, Nathan Bitumazala, Abdul Nurudeen en Merveille Bokadi).

Ba-Muaka Simakala en Mathias Fixelles moeten KAS Eupen nieuw elan te geven

De club heeft nu zijn nieuwe versterkingen beet. De eerste is Ba-Muaka Simakala, een 29-jarige Duitse spits. Hij komt naar de Oostkantons over van het Azerbeidzjaanse Araz-Nakhchivan, waar hij vorig seizoen 9 keer scoorde in 31 wedstrijden in de lokale Premyer Liqa.

Simakala werd opgeleid bij Borussia Mönchengladbach, waar hij zelfs de A-ploeg haalde en in 2016/2017 één keer in de Bundesliga in actie kwam. De voormalige Duitse U18-international trok daarna langs Roda JC, Elversberg, Rödinghausen, VfL Osnabrück, Holstein Kiel en Kaiserslautern, vooraleer hij vorige zomer naar Azerbeidzjan verkaste.

Wie zorgt voor de ommekeer bij KAS Eupen dit seizoen?

Zijn beste seizoen dateert van vier jaar geleden, toen hij bij Osnabrück in de Duitse derde klasse 19 goals en 9 assists liet optekenen. Kan hij dat de komende maanden in Eupen herhalen? Dat zou de Panda’s een flinke duw richting hun doel geven.





Nog een door Eupen aangekondigde transfer: die van Mathias Fixelles. De 29-jarige uit Zinnik brengt een pak ervaring mee naar het Duitstalige middenveld. Hij speelde in die reeks al voor Francs Borains, Westerlo en Union Saint-Gilloise. In het Dudenpark werkte hij samen met Felice Mazzù in het titeljaar.