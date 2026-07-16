'Dossier Fofana zet iedereen op scherp'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Dossier Fofana zet iedereen op scherp'
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Malick Fofana heeft bij Lyon nog steeds de weg naar de competitie niet teruggevonden. Zoals we kunnen afleiden uit de uitspraken van zijn trainer Paulo Fonseca, ligt dat thema gevoelig bij Olympique Lyon. Wat gaat de toekomst brengen?

Een immens potentieel, maar blessures die zijn leven zuur maken: het dossier Malick Fofana is bijzonder frustrerend voor Lyon. Het voormalige toptalent kon sinds 26 oktober geen wedstrijd meer starten, na de enkelbreuk die hij opliep tegen Strasbourg.

De Rode Duivel werd eerst aangekondigd voor een comeback in januari, daarna in februari en vervolgens in maart. In mei kon hij uiteindelijk slechts een paar minuten invallen. Een volledige voorbereiding moest hem toelaten om weer van nul te herbeginnen, op een gezondere basis.

De situatie van Malick Fofana baart zorgen

Maar voorlopig zijn ze daar nog ver van. Lyon speelde al drie oefenwedstrijden en Fofana kwam in geen enkele daarvan in actie. Ook gisteren, in de gewonnen match tegen de Zwitsers van FC Servette, was er opnieuw geen spoor van de Belgische flankaanvaller.

Paulo Fonseca dacht nochtans dat hij hem kon brengen: "Ik had gezegd dat hij misschien enkele minuten moest spelen en ik probeer altijd zo veel mogelijk de waarheid te zeggen. We hadden Malick ingepland zodat hij erbij zou zijn. Maar de voorbije dagen waren er twijfels. We mogen geen risico nemen", legt de Portugese coach uit, geciteerd door het medium Olympique-et-Lyonnais.com.

Wat brengt de toekomst?

De situatie is complex en vraagt om een extern medisch advies: "Ik denk dat de chirurgen die Malick de voorbije dagen in Engeland hebben gezien, een meeting zullen hebben met de chirurgen die de operatie in Lyon hebben uitgevoerd. Ik hoop dat alles goed komt. Malick is blijven werken om vooruitgang te boeken."

"Maar de waarheid is dat hij aan dit seizoen is begonnen met pijn en de chirurgen moeten evalueren om te weten welke richting we uit moeten. Ik hoop dat hij weer normaal met ons kan meetrainen". Omdat hij nog altijd last heeft van zijn rechterenkel, traint Malick Fofana verder apart van de groep. Na overleg met zijn chirurg werd beslist dat hij individueel moet blijven werken, om geen enkel risico te nemen.

Een derde seizoen bij Lyon om weer op te krabbelen?

Daardoor schuift zijn terugkeer opnieuw wat op. Een onderwerp dat voor heel wat commentaar en spanning zorgt in de hoofdstad van de Gaules. Zonder die blessure en de complicaties nadien was Malick Fofana wellicht al vertrokken, mét tientallen miljoenen extra in de Lyonse kassa (die dat geld goed zouden kunnen gebruiken).

De situatie irriteert Paulo Fonseca zichtbaar: "Ik hoop dat we Malick de komende dagen bij ons kunnen hebben. Ik weet dat veel mensen over hem praten. Sommigen denken dat hij niet speelt om hem te kunnen verkopen. Dat is niet waar. Hij zal dit seizoen bij ons zijn. Zijn afwezigheid vandaag heeft enkel met zijn fysieke toestand te maken". De spanning is voelbaar en helpt niet om de terugkeer van de speler rustiger te laten verlopen. Fofana wil vooral weer kunnen voetballen zonder pijn.

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Lyon
Malick Fofana

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