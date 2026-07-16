Droom komt uit: 22-jarige doelman van eerste provinciale over Eerste Amateur nu naar Jupiler Pro League

Wat we enkele maanden geleden al aankondigden, lijkt nu ook werkelijkheid te worden. Milan De Schutter staat op het punt om een contract te tekenen bij SK Beveren. De 22-jarige doelman van Hoogstraten VV maakte tijdens zijn testperiode voldoende indruk en krijgt daarvoor nu zijn beloning.

De transfer liet even op zich wachten, onder meer omdat SK Beveren de voorbije weken volop bezig was met overnamegesprekken, die uiteindelijk op niets uitdraaiden. Nu is de club klaar om haar eerste inkomende transfer van deze zomer af te ronden.

Voor De Schutter betekent dat de bekroning van een opmerkelijk parcours.

Van eerste provinciale naar de Jupiler Pro League

Nog geen zes jaar geleden stond de Antwerpenaar als zestienjarige onder de lat bij KVV Vosselaar in eerste provinciale. Terwijl leeftijdsgenoten nog in jeugdcompetities actief waren, koos hij bewust voor minuten bij de senioren.

Die keuze bleek achteraf goud waard. Via een gestage opmars belandde De Schutter uiteindelijk bij Hoogstraten VV, waar hij zich vorig seizoen definitief ontpopte tot eerste doelman in Eerste Nationale. Daar maakte hij week na week indruk met sterke prestaties, uitstekende reflexen en een opvallende maturiteit.

Voetbalkrant schreef in april al dat verschillende clubs zijn ontwikkeling op de voet volgden en dat een testperiode bij SK Beveren een logische volgende stap was.





Test overtuigde Beveren

Tijdens die stage kreeg De Schutter drie weken de kans om zich te bewijzen. Hij werkte verschillende trainingen af en stond ook onder de lat in een oefenwedstrijd tegen Lierse.

Blijkbaar overtuigde hij de technische staf voldoende.De doelman zal volgend seizoen de concurrentie aangaan met Maxim Deman en Josua Lusamba. Na het vertrek van eerste doelman Beau Reus, die dicht bij een overstap naar het Schotse Hearts staat, zag Beveren zich genoodzaakt een extra keeper aan te trekken. De keuze viel uiteindelijk op een doelman die nog maar één seizoen vaste titularis was op het hoogste amateurniveau.

Profiel met veel potentieel

Dat hoeft niet te verbazen. Met zijn 1,94 meter beschikt De Schutter over het profiel waar steeds meer profclubs naar op zoek zijn. Hij combineert zijn lengte met explosiviteit, sterke reflexen en een goede positionering.

Daarnaast wordt vooral zijn mentaliteit geprezen. De Schutter werkte zich stap voor stap omhoog, zonder ooit de makkelijkste weg te kiezen. In plaats van jarenlang op de bank te zitten bij een topclub, verzamelde hij ervaring op het veld. Die honger en maturiteit vielen ook in Beveren op.

Mooie beloning

De stap van Eerste Nationale naar de Jupiler Pro League blijft uiteraard enorm. Voor een doelman is die overgang misschien nog groter dan voor een veldspeler, omdat elke fout meteen afgestraft wordt.

Toch lijkt SK Beveren ervan overtuigd dat De Schutter over de kwaliteiten beschikt om zich verder te ontwikkelen. De bedoeling is dat hij de concurrentie aangaat met Deman en Lusamba, maar tegelijk ook rustig kan groeien in een professionele omgeving.

Voor De Schutter is het alleszins een prachtige beloning voor jaren hard werken. En voor wie Voetbalkrant de voorbije maanden volgde, komt deze transfer allerminst als een verrassing. De succesvolle testperiode in april bleek uiteindelijk precies de springplank die hij nodig had om zijn eerste profcontract te versieren.