Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland

Lionel Messi sprak de pers toe na de zege van Argentinië tegen Engeland in de halve finale van het WK. De Argentijnse ster hield zich daarbij niet in.

Argentinië moest even bibberen, maar won wel van Engeland door de situatie in de slotfase nog om te buigen (1-2) nadat het 1-0 achterstond. Lionel Messi gaf twee assists en was opnieuw een van de uitblinkers bij de zege van zijn ploeg.

Die zege maakte hem uiteraard dolblij. Na afloop gebruikte hij stevige taal tegenover de pers. "Als we van Engeland hadden verloren, was er een storm losgebarsten en zouden sommigen onzin hebben verkocht."

"Die kans hebben we hen niet gegeven. We wisten dat we voetbaltechnisch beter waren dan zij. Mensen mogen zeggen wat ze willen, kijk maar hoe we Engeland domineerden terwijl we achterstonden. Deze match blijft speciaal om alles wat hij betekent, en we moesten hem winnen."

Wordt Argentinië bevoordeeld door de arbitrage? Het antwoord van Lionel Messi

Velen vinden dat Argentinië op dit WK door de arbitrage wordt bevoordeeld. Lionel Messi wilde daar de puntjes op de i zetten. "Het is absurd om in vraag te stellen wat we hebben neergezet. We hebben vijf finales op rij gehaald en twee WK-finales na elkaar, dat bewijst het niveau van onze ploeg. We waren de beste natie ter wereld in de voorbije jaren, of je dat nu leuk vindt of niet."

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"En wat sommigen ook denken of zeggen: niemand heeft ons iets cadeau gedaan. Alles wat we hebben, hebben we op het veld zelf afgedwongen", besloot de achtvoudige Ballon d'Or-winnaar, die bovendien tot Man van de Match werd verkozen. Zijn vriend Kun Agüero overhandigde hem de trofee.