Nieuwe spelregels in België: strijd tegen tijdrekken én opvallende primeur in tweede klasse

Het Belgische profvoetbal krijgt vanaf het seizoen 2026-2027 enkele opvallende nieuwe spelregels. De Pro League neemt verschillende maatregelen over die tijdens het WK 2026 al werden ingevoerd, met als belangrijkste doel het tijdrekken aan te pakken.

Voortaan krijgt een speler die gewisseld wordt slechts tien seconden om het veld te verlaten. Doet hij er langer over, dan moet zijn vervanger verplicht één minuut wachten voordat hij het terrein mag betreden. Zo willen de scheidsrechters onnodig tijdverlies ontmoedigen.

Eén minuut wachten als wissel te lang duurt

Ook geblesseerde spelers die verzorgd worden, moeten na de behandeling een minuut langs de zijlijn blijven. Alleen wanneer de blessure het gevolg is van een overtreding die met een gele of rode kaart werd bestraft, geldt die regel niet.

Daarnaast zullen scheidsrechters strenger optreden wanneer ploegen te lang wachten om de bal opnieuw in het spel te brengen. Bij een te trage inworp gaat de bal naar de tegenstander, terwijl een doeltrap zelfs kan worden omgezet in een hoekschop voor de tegenpartij.

VAR mag tussenkomen bij twee gele kaarten

Ook de VAR krijgt extra bevoegdheden. Zo mag de videoscheidsrechter voortaan tussenkomen wanneer een rode kaart voortvloeit uit een onterecht gegeven tweede gele kaart. Ook foutief toegekende hoekschoppen kunnen worden gecorrigeerd, al kan dat niet meer wanneer de hoekschop al snel genomen werd.

Niet alle WK-regels worden echter overgenomen. Het bedekken van de mond tijdens gesprekken met de scheidsrechter leidt niet automatisch tot een rode kaart, al blijft een sanctie mogelijk bij onsportief gedrag. Opvallend is ook dat spelers opnieuw bepaalde accessoires, zoals een goed vastgemaakte trouwring, mogen dragen.



Lees ook... 'Ajax wil miljoenendeal Club Brugge bij Genk kapen'›

Twee challenges in Challenger Pro League

De grootste nieuwigheid is echter voor de Challenger Pro League. Daar krijgen trainers vanaf komend seizoen twee zogenaamde 'challenges' per wedstrijd. Daarmee kunnen ze de scheidsrechter vragen om een cruciale fase opnieuw te bekijken via televisiebeelden.

België behoort daarmee tot de eerste landen ter wereld die dit Football Video Support-systeem invoeren in een professionele competitie. Heeft een trainer gelijk, dan behoudt hij zijn challenge. Zit hij fout, dan is hij die kwijt. De voetbalbond hoopt zo niet alleen de arbitrage te verbeteren, maar ook trainers meer betrokkenheid te geven bij belangrijke wedstrijdbeslissingen.