Nog een nieuw Belgisch stadion moet binnenkort (hopelijk) verrijzen: naar het voorbeeld van La Louvière

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nog een nieuw Belgisch stadion moet binnenkort (hopelijk) verrijzen: naar het voorbeeld van La Louvière
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Terwijl alle aandacht de voorbije maanden uitging naar de stadionplannen van Club Brugge, blijkt ook Cercle Brugge achter de schermen stevig aan zijn toekomst te werken. Groen-zwart bewandelt verschillende pistes en hoopt binnenkort met goed nieuws te kunnen komen.

De plannen rond de Blankenbergse Steenweg zijn al langer bekend. Daar werkt de provincie West-Vlaanderen aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om landbouwgrond om te vormen tot recreatiegebied, zodat een nieuw stadion mogelijk wordt.

Maar dat dossier dreigt opnieuw vertraging op te lopen nadat verschillende natuurverenigingen bezwaar indienden. Bij Cercle willen ze zich daar duidelijk niet volledig afhankelijk van maken. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om zo snel mogelijk een concreet actieplan te kunnen voorleggen.

Alternatieve locatie krijgt vorm

De Vereniging bevestigt dat ze de voorbije maanden ook gesprekken heeft gevoerd met verschillende grondeigenaars in het noorden van Brugge. Het gaat om een alternatieve locatie waar een eigen voetbalstadion zou kunnen verrijzen.

De club wil voorlopig niet kwijt waar die precies ligt, maar kijkt ook uit naar gronden die al in recreatiegebied liggen. Daardoor is geen bestemmingswijziging nodig, wat de vergunningsprocedure aanzienlijk eenvoudiger en sneller zou kunnen maken. Er liggen verschillende ijzers in het vuur.

Dat de grond in recreatiegebied zou liggen, is geen detail. Net de complexe procedures en juridische bezwaren hebben de voorbije jaren verschillende stadionprojecten in België fors vertraagd. Cercle hoopt ook op medewerking van de Brugse politiek, dat beloofde een oplossing te zullen zoeken voor Cercle.

Stadion naar voorbeeld van La Louvière

Cercle heeft ook al een duidelijk beeld van wat het wil bouwen. De club mikt op een compact, modern stadion met plaats voor minstens 8.500 supporters.

Daarvoor kijkt groen-zwart nadrukkelijk naar La Louvière, waar vorig jaar een nieuw voetbalstadion werd gerealiseerd dat als inspiratie dient voor het Brugse project.

De club toont zich bovendien bijzonder optimistisch over de financiering en is ervan overtuigd dat de nodige investeerders gevonden kunnen worden. 

Jan Breydel blijft voorlopig belangrijk

Op korte termijn blijft Cercle wel nog aangewezen op het Jan Breydelstadion. De club volgde daarom ook aandachtig de recente ontwikkelingen rond het stadiondossier van Club Brugge.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen sprak zich onlangs uit over de plannen van blauw-zwart, maar volgens Cercle verandert dat voorlopig niets aan de gemaakte afspraken.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Club Brugge, Cercle Brugge en de stad Brugge staat immers duidelijk dat de continuïteit van Cercle en zijn jeugdopleiding gegarandeerd moet blijven.

Dat betekent onder meer dat Club Brugge tijdens de bouwwerken zijn huidige oefenvelden tijdelijk ter beschikking zal stellen aan Cercle, totdat het nieuwe jeugdcomplex van groen-zwart op de Gulden Kamer volledig operationeel is.

Eigen thuis eindelijk dichterbij?

Een eigen stadion is al jarenlang een droom van Cercle Brugge. Hoewel de Vereniging al decennialang in het Jan Breydelstadion speelt, leeft intern al langer de wens om een eigen voetbaltempel te bouwen die volledig aansluit bij de identiteit van de Vereniging.

Met meerdere pistes op tafel lijkt dat project stilaan realistischer te worden. Zeker de alternatieve locatie in recreatiegebied kan een belangrijke doorbraak betekenen, omdat een langdurige bestemmingswijziging er niet nodig is.

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