OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League
Foto: © photonews
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KV Mechelen heeft een opvallende transfer afgerond. Malinwa versterkt zich met Dennis Praet, die transfervrij overkomt na zijn vertrek bij Antwerp. De 32-jarige middenvelder ondertekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar.

De komst van Praet is een stevige stunt voor KV Mechelen. De ex-Rode Duivel beschikt over een indrukwekkend palmares en speelde jarenlang op het hoogste niveau in België, Italië en Engeland. Na passages bij Anderlecht, Sampdoria, Leicester City en Torino keerde hij in 2024 terug naar België, waar hij de voorbije twee seizoenen het shirt van Antwerp droeg.

Opmerkelijke transfer voor KV Mechelen

In Mechelen moet Praet een belangrijk deel van de leegte opvangen die ontstond na het vertrek van Kerim Mrabti. De Zweedse sterkhouder verlengde zijn contract niet, waardoor Malinwa op zoek moest naar een ervaren speler die het middenveld opnieuw kan sturen. Met Praet haalt de club niet alleen ervaring, maar ook voetballend vermogen en leiderschap binnen.

Hoewel zijn periode bij Antwerp niet altijd vlekkeloos verliep door blessureleed, liet Praet geregeld zien dat hij nog altijd over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. Zijn spelinzicht, passing en rust aan de bal maken hem nog steeds een speler die wedstrijden kan controleren.

Nu hopen op geen blessures meer

Voor Praet betekent de overstap ook een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De voormalige Gouden Schoen van 2014 hoopt in Mechelen opnieuw een onbetwiste basisspeler te worden en eindelijk opnieuw een volledig seizoen zonder fysieke zorgen af te werken.

Sportief is het een duidelijk signaal van KV Mechelen. De club wil na enkele uitgaande transfers niet aan kwaliteit inboeten en kiest bewust voor een speler die de Belgische competitie door en door kent. Praet sluit maandag meteen aan op de stage in het Nederlandse Oisterwijk, waar hij zijn nieuwe ploegmaats leert kennen.

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