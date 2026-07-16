OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit met opvallende transfer binnen de JPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit met opvallende transfer binnen de JPL
Foto: © photonews
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Nayel Mehssatou is terug bij KV Kortrijk. De 24-jarige middenvelder maakt na één seizoen bij Standard alweer de overstap naar de Kerels. Op de clubwebsite van KV Kortrijk klinkt het dat Mehssatou een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend.

Voor Kortrijk is het een opvallende terugkeer. Mehssatou trok in de zomer van 2025 nog naar Standard, maar zijn avontuur in Luik blijft uiteindelijk beperkt tot één seizoen. Bij de Rouches kwam hij 31 keer in actie, maar nu keert hij dus terug naar de club waar hij eerder helemaal doorbrak in het profvoetbal.

Mehssatou opnieuw Kerel

Kortrijk kent Mehssatou door en door. De middenvelder werd in 2022 overgenomen van Anderlecht, waar hij ook in de jeugdreeksen speelde. Nadien groeide hij aan de Guldensporenlaan uit tot een vaste waarde. In totaal speelde hij al 108 wedstrijden voor KV Kortrijk.

Zijn eerste passage liet duidelijk sporen na. Mehssatou werd gewaardeerd om zijn inzet, loopvermogen en mentaliteit. In zijn laatste seizoen droeg hij geregeld de aanvoerdersband en werd hij door de supporters verkozen tot Kerel van het Seizoen.

Vanneste blij met terugkeer

Sporting Director Nils Vanneste is dan ook tevreden dat Kortrijk hem opnieuw heeft kunnen binnenhalen. "Nayel hoef je hier eigenlijk niet meer voor te stellen. Hij kent de club, weet waarvoor KV Kortrijk staat en heeft dat in het verleden ook altijd uitgedragen. Naast zijn kwaliteiten als voetballer brengt hij ook karakter, leiderschap en de juiste mentaliteit mee. We zijn dan ook bijzonder blij dat hij opnieuw voor KV Kortrijk heeft gekozen", vertelde hij op de clubwebsite.

Daarmee haalt Kortrijk niet alleen een speler terug die sportief inzetbaar is op meerdere posities, maar ook iemand die meteen weet wat er van hem verwacht wordt. Dat kan belangrijk worden in een kern die opnieuw stabiliteit zoekt.

Ook Mehssatou zelf kijkt uit naar zijn terugkeer. "KV Kortrijk is altijd een bijzondere club voor mij gebleven. Hier ben ik als speler gegroeid en heb ik ongelooflijk mooie momenten beleefd met de supporters. Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw het KVK-shirt te dragen en alles te geven voor deze fantastische club."

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