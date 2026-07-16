Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Mehssatou

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mehssatou

OFFICIEEL: KV Kortrijk pakt uit met opvallende transfer binnen de JPL

Nayel Mehssatou is terug bij KV Kortrijk. De 24-jarige middenvelder maakt na één seizoen bij Standard alweer de overstap naar de Kerels. Op de clubwebsite van KV Kortrijk klinkt het dat Mehssatou een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend. (Lees meer)