Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland
Foto: © photonews
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Thomas Tuchel zegt "verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes" na de nederlaag van Engeland tegen Argentinië in de halve finale van het WK. Terwijl de Three Lions 1-0 voor stonden, slaagden de Argentijnen er uiteindelijk in het tij te keren en met 1-2 te winnen.

"We waren zó dicht bij de kwalificatie, maar we konden ons niveau niet vasthouden. Na het doelpunt waren we te passief. We gaven enorm veel kansen weg en slaagden er niet in om weer voet aan de bal te krijgen", reageerde Thomas Tuchel bij de BBC na de uitschakeling van Engeland.

Thomas Tuchel staat achter zijn keuzes

Thomas Tuchel koos na de voorsprong voor een meer defensieve aanpak door extra verdedigers in te brengen. Een beslissing die door sommigen stevig werd bekritiseerd, maar waar hij achter blijft staan.

"Ik wilde overschakelen naar een vijfmansdefensie, omdat Argentinië de ruimtes vond en de kopduels won. We wilden natuurlijk die tweede goal maken, maar ik dacht niet dat een offensieve wissel het verschil zou maken. Alleen waren we simpelweg te passief. Het zijn mijn keuzes en ik neem daar de verantwoordelijkheid voor."

"Ik begrijp dat dit voor discussie zorgt, maar achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat het een slecht idee was als het fout loopt", besloot hij. Toch een opvallende uitspraak waar de Engelsen niet gelukkig mee zullen zijn.

De trofeeëndroogte blijft voortduren voor Engeland

Engeland wint dus nog altijd geen eerste grote prijs sinds 1966. De hoop was nochtans groot om eindelijk een einde te maken aan die lange droogte, maar uiteindelijk blijft het uit. De Three Lions nemen het zaterdag op tegen Frankrijk in de troostfinale.

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Voor de Engelsen ligt er nog een derde plaats op het WK binnen handbereik. In 2018 verloor Engeland die wedstrijd om de derde plaats nog van België (2-0). Dit keer hopen ze uiteraard wél te winnen, al zullen ze die partij spelen met een wrange nasmaak.

4 reacties
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