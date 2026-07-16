Tzolis bereikt persoonlijk akkoord met Europese topclub: Club Brugge mag snel bod verwachten

Club Brugge gaat opnieuw een sterkhouder kwijt te spelen. Christos Tzolis staat nadrukkelijk in de belangstelling van Arsenal en volgens Nicolo Schira is er al een persoonlijk akkoord tussen de Griek en de Engelse topclub.

Volgens Schira heeft Tzolis ingestemd met een contract tot 2031 bij Arsenal. Daar zou hij zo’n 3 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De scouts van Arsenal volgden de Griekse flankaanvaller al verschillende keren sinds februari en lijken nu door te duwen.

🚨 Excl. - Chrīstos Tzolīs has agreed personal terms for a contract until 2031 (3M/year) with #Arsenal, which are now ready to submit an official bid to #ClubBrugge to try to sign the greek winger, who has been monitored by #AFC’s Scouts several times since February. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2026

Tzolis heeft akkoord met Arsenal

Dat Tzolis op de radar van Europese topclubs stond, is geen verrassing. De 24-jarige winger was de voorbije seizoenen één van de absolute smaakmakers bij Club Brugge. Hij combineerde snelheid en dreiging met opvallend sterke statistieken. In 108 wedstrijden voor blauw-zwart scoorde hij 43 keer en gaf hij 45 assists.

Die cijfers verklaren meteen waarom Arsenal hem zo nadrukkelijk volgt. Tzolis is geen talent meer dat nog alles moet bewijzen, maar een speler die in Brugge een bijzonder hoog rendement haalde. Bovendien heeft hij ook al internationale ervaring. Hij verzamelde 34 caps voor Griekenland en scoorde daarin negen keer.

Club kan stevig cashen

Voor Club Brugge zou een transfer financieel bijzonder interessant kunnen worden. Tzolis heeft volgens Transfermarkt intussen een marktwaarde van 40 miljoen euro. Blauw-zwart haalde hem in de zomer van 2024 nog voor 6,5 miljoen euro weg bij Fortuna Düsseldorf.





Afgelopen zomer verlengde hij bovendien nog zijn contract tot juni 2029. Club zit dus in een sterke onderhandelingspositie en hoeft hem niet zomaar te laten vertrekken. Als Arsenal effectief doorduwt, zal er een stevig bedrag op tafel moeten komen.

Voor zijn periode in Brugge speelde Tzolis ook al voor PAOK, Norwich City en FC Twente. Toch vond hij vooral bij Club Brugge de stabiliteit en het rendement waar hij lang naar zocht.

Nu lijkt een overstap naar de Premier League steeds concreter te worden. Heel wat clubs volgden hem, maar Arsenal lijkt voorlopig het verst te staan. Club Brugge wacht op een officieel bod en weet dat het opnieuw om een dossier met grote miljoenen kan gaan.