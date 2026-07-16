'Union SG, Anderlecht én Standard vol in de strijd voor broodnodige versterking'

RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège mikken alledrie op dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Union SG zou over de beste papieren beschikken, maar ook paars-wit heeft minstens één troefkaart die ze nog kunnen gaan uitspelen. En Standard ligt dus ook op de loer.

Er is een concreet bod uit België binnengekomen voor de 24-jarige Marokkaanse aanvaller Tawfik Bentayeb, die onder contract staat bij Union Touarga en afgelopen seizoen op huurbasis voor Troyes speelde.

Union SG wil een stevige slag slaan, nadat ze al zes transfers wisten te doen. Na Nikki Havenaar (SV Ried), Nohim Chibani (Aubagne), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava), Ilan Hurtevent (KV Kortrijk), Darius Olaru (FCSB) en Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates) staat nu ook Tawfik Bentayeb nadrukkelijk op de radar.

Union SG voert de forcing voor Tawfik Bentayeb

Bentayeb staat onder contract bij de Marokkaanse club Union Touarga en is de afgelopen twee seizoenen telkens verhuurd. In het seizoen 2023-2024 speelde hij voor Rodez, waar hij goed was voor 11 doelpunten (en één assist) in 30 wedstrijden. Afgelopen seizoen werd hij opnieuw verhuurd aan een club uit de Ligue 2 – ditmaal Troyes. Daar scoorde hij liefst twintig doelpunten en gaf hij drie assists in 31 wedstrijden.

Union SG zou nu een concreet bod van 3,5 miljoen euro hebben uitgebracht op de Marokkaanse aanvaller. Volgens Sudinfo hebben de Brusselaars daarmee een grote kans dat ze de speler in huis zullen kunnen gaan halen.

Ook Standard ligt op de loer voor Tawfik Bentayeb

Toch heeft ook RSC Anderlecht nog een troefkaart in handen: Antoine Sibierski. Hij was vorig jaar Technisch Directeur bij Troyes en haalden dus Bentayeb al eens in huis - hij wist er ook een serieuze meerwaarde uit de speler te halen.





Bentayeb wordt volgens Transfermarkt ondertussen al gewaardeerd op 8 miljoen euro en heeft nog een contract voor twee seizoenen in de Marokkaanse competitie, maar hij wil graag vertrekken en de overstap naar België maken. Zelf zou de speler mogelijk mikken op veel speeltijd en daardoor geneigd zijn naar ... Standard te willen vertrekken.