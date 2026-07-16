'Vierde bod van Belgische topclub op international, kapers op de kust'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Vierde bod van Belgische topclub op international, kapers op de kust'
Foto: © photonews
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Een Belgische topclub aast op de Zuid-Afrikaanse international Olwethu Makhanya. Het zou gaan over een Belgische topclub, want het team zou volgend seizoen Europees voetbal spelen. Daarmee zijn er maar vijf mogelijkheden. En het is die ploeg wel degelijk menens.

Philadelphia Union heeft een bod van een Belgische topclub op de Zuid-Afrikaanse international Olwethu Makhanya afgewezen. Dat is geen echt nieuws zou je denken, want meer dan een maand geleden was dat ook al eens het geval. Het gaat echter al over het vierde bod van de club in kwestie.

Philadelphia Union vindt het bod nog steeds (veel) te laag, terwijl Makhanya aan zijn ploeg wel duidelijk heeft gemaakt dat hij bereid is naar Europa te verhuizen, aldus de bronnen. Hij heeft een contract tot 2027 en dus staat hij stilaan op een kruispunt in zijn leven. De komende jaren wil de speler graag nieuwe competities gaan uittesten en daarbij komt Europa zeker ter sprake.

Zuid-Afrikaans international naar België?

De 22-jarige Makhanya speelde in 2025 een glansrol voor Union, dat de Supporters' Shield won. Hij heeft 53 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. De centrale verdediger werd opgeroepen voor de Zuid-Afrikaanse WK-selectie en maakte vorige week zijn debuut voor het nationale elftal.

Bronnen melden dat het team afgelopen zomer aanbiedingen voor Makhanya afwees, omdat de club zich richtte op het winnen van de Supporters' Shield. Makhanya was blij om te blijven en mee te strijden voor prijzen, in de verwachting dat hij binnen twaalf maanden zou mogen vertrekken.

Welk Belgisch team wil Makhanya in huis halen?

Een vertrek van Makhanya zou een complete herstructurering betekenen van de verdediging van Philadelphia, die zoveel succes bracht en slechts 35 doelpunten tegen kreeg in het reguliere seizoen (het laagste aantal in de competitie).

De 22-jarige Zuid-Afrikaanse international zit ook dit seizoen alweer aan 15 wedstrijden in de MLS en is van grote waarde voor zijn team. Ondertussen is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt al zo'n twee miljoen euro geworden. De kans bestaat dat hij echter voor nog meer geld zal vertrekken. In België spelen Union SG, Club Brugge, STVV, Anderlecht en KAA Gent volgend seizoen Europees. Welke van de vijf ploegen wil hem in huis halen? Dat is nog niet zeker. Het laatste bod van 3,5 miljoen euro maakt duidelijk dat het menens is, met Glasgow Rangers is er een extra kaper op de kust gekomen.

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