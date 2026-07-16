Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip
Foto: © photonews
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Anderlecht blijft speuren naar versterking voor het nieuwe seizoen. De Brusselaars worden de voorbije dagen opnieuw gelinkt aan de Marokkaanse spits Tawfik Bentayeb, die ook op de verlanglijst staat van Union SG en Standard. Toch lijkt de kans klein dat paars-wit meteen toeslaat.

Dat heeft niet zozeer met geld te maken, maar vooral met de visie van sportief directeur Antoine Sibierski. Op het eerste gezicht is de situatie nochtans opmerkelijk. Anderlecht heeft deze zomer al flink wat inkomsten gegenereerd op de transfermarkt. Nathan De Cat leverde een mooie transfersom op en ook Keisuke Goto vertrok voor een aanzienlijk bedrag. Daar komen ook nog de miljoenen van Simic bij. Je zou dus verwachten dat Anderlecht meteen opnieuw kan investeren.

Eerst de kern afslanken

Toch kiest Sibierski bewust voor een andere aanpak. Volgens de Fransman is de spelerskern simpelweg nog veel te groot.

Momenteel telt Anderlecht nog altijd een overvloed aan spelers, terwijl Vitor Bruno duidelijk met een kleinere en overzichtelijkere groep wil werken. De sportieve leiding wil absoluut vermijden dat de club opnieuw in dezelfde situatie terechtkomt als vorig seizoen.

Toen moest een hele reeks spelers uiteindelijk naar de B-kern worden verwezen omdat er simpelweg geen plaats meer was in de A-selectie. Dat zorgde niet alleen voor sportieve onrust, maar ook voor een zware financiële last.

Loonmassa moet nog verder omlaag

Daarom ligt de prioriteit nu bij uitgaande transfers. Niet alleen om plaats te maken in de selectie, maar ook om de loonmassa verder te verlagen. Anderlecht wil tegen het einde van de transferperiode geen kern van 35 spelers meer tellen. 

Een compactere selectie moet de concurrentie duidelijker maken én de club financieel gezonder houden. Pas wanneer er voldoende spelers vertrekken, zal Sibierski bereid zijn om opnieuw forse bedragen neer te tellen voor versterkingen.

Flankaanvallers blijven prioriteit

Dat betekent niet dat Anderlecht geen werk meer maakt van inkomende transfers. Integendeel. De Brusselaars zoeken nog altijd dringend versterking op de flanken. Dat is ook nodig, want momenteel moet Vitor Bruno het vooral doen met erg jonge opties. Op de rechterkant krijgen Joshua Nga Kana (17) en Jayden Onia Seke (16) hun kans.

Dat is een groot risico met het oog op de voorrondes van de Europa League én de competitiestart.

Bentayeb lijkt moeilijk verhaal

Ook vooraan blijft Anderlecht de markt verkennen. Tawfik Bentayeb is een van de namen die circuleren nadat de Marokkaan indruk maakte in de Franse Ligue 2 met twintig doelpunten voor Troyes.

Maar Union SG lijkt momenteel het verst gevorderd. De landskampioen zou al een bod van ongeveer 3,5 miljoen euro hebben uitgebracht en lijkt daarmee de beste papieren in handen te hebben.

Voor Anderlecht geldt voorlopig een ander principe. Hoe interessant een dossier ook is, Sibierski wil eerst ruimte creëren in de selectie voordat er opnieuw miljoenen worden uitgegeven.

Dat lijkt misschien vreemd, gezien de transferinkomsten die de club deze zomer al verzamelde. Toch past die aanpak perfect binnen de nieuwe strategie van paars-wit: eerst een evenwichtige kern samenstellen en de loonlast onder controle houden, daarna pas opnieuw stevig investeren. 

7 reacties
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