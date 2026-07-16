Waarom Engeland in rep en roer staat: één van de grootste fouten uit de toernooigeschiedenis

Engeland is er opnieuw niet in geslaagd om een einde te maken aan de jarenlange prijzendroogte. De nederlaag tegen Argentinië in de halve finales van het WK komt bijzonder hard aan in eigen land, maar de grootste kritiek richt zich op één man: Thomas Tuchel.

De Duitser werd nog geen twee jaar geleden binnengehaald met één duidelijke opdracht. Niet om mooi voetbal te brengen, niet om talenten te ontwikkelen, maar om eindelijk die ene trofee te winnen waar Engeland al sinds het WK van 1966 op wacht.

Na meerdere halve finales en twee verloren EK-finales moest Tuchel de ontbrekende schakel zijn. Dat maakt de teleurstelling nu alleen maar groter.

Ingehaald om het verschil te maken

De Engelse voetbalbond koos bewust voor een buitenlandse toptrainer met een indrukwekkend palmares. Tuchel had de Champions League gewonnen met Chelsea en stond bekend als een meester in knock-outwedstrijden. Hij zou tactisch sterker zijn dan Gareth Southgate, die de nationale ploeg jarenlang naar de eindfases loodste, maar telkens net tekortkwam.

De verwachting was dat Tuchel in de beslissende wedstrijden wél de juiste keuzes zou maken. Ironisch genoeg lijken net zijn tactische beslissingen nu de grootste reden waarom hij zo zwaar onder vuur ligt.

Engeland gaf de wedstrijd zelf uit handen

Na het openingsdoelpunt van Anthony Gordon leek Engeland in een droomscenario te zitten. Argentinië moest komen en de ruimte lag open voor snelle counters. Met spelers als Bukayo Saka, Marcus Rashford, Noni Madueke en Morgan Rogers op de bank beschikte Tuchel over voldoende wapens om de Zuid-Amerikanen pijn te doen.



Lees ook... President Donald Trump neemt beslissing voor WK-finale›

Maar die wissels kwamen niet. In plaats daarvan trok Engeland zich steeds verder terug op eigen helft. De ploeg gaf het balbezit volledig uit handen en beperkte zich tot verdedigen. Volgens de Engelse media was dat geen noodgedwongen keuze, maar een bewuste tactiek van Tuchel.

De cijfers spreken boekdelen. Tussen de 1-0 van Gordon en de gelijkmaker van Enzo Fernández had Engeland amper twaalf procent balbezit. Het werd een belegering waarbij Argentinië aanval na aanval kon opzetten.

Foute ingrepen

Toen Lionel Messi steeds meer ruimte begon te vinden tussen de linies, verwachtte iedereen dat Tuchel zou ingrijpen. Dat deed hij ook, maar volgens veel analisten volledig in de verkeerde richting.

Hij haalde Gordon naar de kant, bracht een extra verdediger en schakelde over naar een systeem met vijf verdedigers. Daardoor trok Engeland zich nog verder terug en kreeg Messi alle tijd en ruimte om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

De gelijkmaker hing minutenlang in de lucht en kwam uiteindelijk ook. Kort daarna maakte Lautaro Martínez de ommekeer compleet.

In de Engelse pers wordt die omzetting naar een ultra-defensief systeem nu omschreven als een van de meest bepalende tactische fouten van een Engelse bondscoach op een groot toernooi.

De druk was enorm

Dat de kritiek zo hevig is, heeft alles te maken met de verwachtingen waarmee Engeland aan dit WK begon. Met Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, Cole Palmer en Declan Rice beschikt het land over misschien wel de sterkste selectie van de voorbije tientallen jaren. Veel analisten vonden zelfs dat - buiten Frankrijk - geen enkel land over zoveel individuele kwaliteit beschikte.

Daarom leefde het gevoel dat dit eindelijk hét toernooi moest worden waarop Engeland opnieuw een grote internationale prijs zou winnen.

Tuchel draagt de verantwoordelijkheid

Natuurlijk verloren ook de spelers belangrijke duels en toonde Argentinië opnieuw waarom het tot de absolute wereldtop behoort. Toch wordt in Engeland vooral naar de man langs de zijlijn gekeken.

Want precies daarvoor werd Thomas Tuchel aangesteld: om het verschil te maken wanneer de druk het grootst is. In plaats daarvan kreeg Engeland opnieuw hetzelfde scenario voorgeschoteld als op eerdere eindtoernooien. Een veelbelovende campagne eindigde zonder finale en zonder trofee.

En daardoor klinkt in Engeland de harde conclusie dat de bondscoach, die de vloek had moeten doorbreken, uiteindelijk zelf de architect werd van alweer een pijnlijke uitschakeling.