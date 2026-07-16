WK-LIVE 16/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië
Spanje begint als favoriet aan de WK-finale tegen Argentinië. De twee landen strijden zondag om de wereldtitel, terwijl Frankrijk en Engeland het in de troostfinale tegen elkaar opnemen. De modellen zijn intussen duidelijk: La Roja krijgt net iets meer vertrouwen dan de Argentijnen. (Lees meer)
Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland
Lionel Messi sprak de pers toe na de zege van Argentinië tegen Engeland in de halve finale van het WK. De Argentijnse ster hield zich daarbij niet in. (Lees meer)
Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland
Thomas Tuchel zegt "verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes" na de nederlaag van Engeland tegen Argentinië in de halve finale van het WK. Terwijl de Three Lions 1-0 voor stonden, slaagden de Argentijnen er uiteindelijk in het tij te keren en met 1-2 te winnen. (Lees meer)
Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"
Spanje en Argentinië spelen zondag de WK-finale en vooral het duel tussen Lamine Yamal en Lionel Messi spreekt tot de verbeelding. Toby Alderweireld schuift Spanje naar voren, terwijl Marc Degryse vooral uitkijkt naar de symboliek van die clash. (Lees meer)
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