WK-LIVE 16/7: Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Analist is zeker: we gaan naar een WK met 64 landen
Het WK 2026 was opnieuw het grootste, het beste, het meest enorme, ... En dus is de vraag of er op termijn nog meer uitbreidingen zullen komen. Volgens Chris Woerts bij Vandaag Inside is het een zekerheid dat we vrij snel naar een WK met 64 landen zullen gaan. Binnen acht jaar mogelijk zelfs al.
"Het WK 2030 zal klassiek zijn en volgens dezelfde regels, met veel wedstrijden in Europa. Maar 2034? Dat zal met 64 landen zijn, daar kan je gif op innemen. De FIFA heeft nog twee grote landen extra nodig op het WK en gaat daar alles aan doen. India en China moeten ook op het WK raken."
Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel na belangrijk doelpunt tegen Engeland
Lautaro Martinez reageerde zeer emotioneel na zijn belangrijk doelpunt tegen Engeland in de halve finales van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Argentinië mag mede dankzij hem naar de finale tegen Spanje. "Het valt me zwaar om uit te leggen hoe ik mij voel", aldus de goalgetter.
"Al vanaf het eerste moment dat mijn vader mijn eerste voetbalschoenen voor mij kocht, droomde ik ervan om dit doelpunt te maken. Het is ook voor mijn moeder. Zij bleef mijn bed opmaken toen ik op internaat ging bij Racing. Dit is meer waard dan elk doelpunt of elke finale. Mijn familie en vrienden houden mij met mijn voeten op de grond, zij hebben van mij een man gemaakt."
'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'
Club Brugge is volop bezig met de toekomst. In die hoedanigheid zijn ze ook hun sportieve staff verder aan het stofferen. Met Maxim Wouters hebben ze nu een pion weggeplukt bij de Belgische voetbalbond en de Rode Duivels. Hij krijgt een functie tussen de A-ploeg en de B-ploeg bij Club Brugge. (Lees meer)
Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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