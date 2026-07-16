WK-LIVE 16/7: Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel

Redactie
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WK-LIVE 16/7: Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Analist is zeker: we gaan naar een WK met 64 landen

Het WK 2026 was opnieuw het grootste, het beste, het meest enorme, ... En dus is de vraag of er op termijn nog meer uitbreidingen zullen komen. Volgens Chris Woerts bij Vandaag Inside is het een zekerheid dat we vrij snel naar een WK met 64 landen zullen gaan. Binnen acht jaar mogelijk zelfs al.

"Het WK 2030 zal klassiek zijn en volgens dezelfde regels, met veel wedstrijden in Europa. Maar 2034? Dat zal met 64 landen zijn, daar kan je gif op innemen. De FIFA heeft nog twee grote landen extra nodig op het WK en gaat daar alles aan doen. India en China moeten ook op het WK raken."

Aernout Van Lindt

Lautaro Martinez reageert zeer emotioneel na belangrijk doelpunt tegen Engeland

Lautaro Martinez reageerde zeer emotioneel na zijn belangrijk doelpunt tegen Engeland in de halve finales van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Argentinië mag mede dankzij hem naar de finale tegen Spanje. "Het valt me zwaar om uit te leggen hoe ik mij voel", aldus de goalgetter.

"Al vanaf het eerste moment dat mijn vader mijn eerste voetbalschoenen voor mij kocht, droomde ik ervan om dit doelpunt te maken. Het is ook voor mijn moeder. Zij bleef mijn bed opmaken toen ik op internaat ging bij Racing. Dit is meer waard dan elk doelpunt of elke finale. Mijn familie en vrienden houden mij met mijn voeten op de grond, zij hebben van mij een man gemaakt."

'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'

Club Brugge is volop bezig met de toekomst. In die hoedanigheid zijn ze ook hun sportieve staff verder aan het stofferen. Met Maxim Wouters hebben ze nu een pion weggeplukt bij de Belgische voetbalbond en de Rode Duivels. Hij krijgt een functie tussen de A-ploeg en de B-ploeg bij Club Brugge. (Lees meer)

Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Spanje begint als favoriet aan de WK-finale tegen Argentinië. De twee landen strijden zondag om de wereldtitel, terwijl Frankrijk en Engeland het in de troostfinale tegen elkaar opnemen. De modellen zijn intussen duidelijk: La Roja krijgt net iets meer vertrouwen dan de Argentijnen. (Lees meer)

Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland

Lionel Messi is het beu en haalt stevig uit na winst tegen Engeland

Lionel Messi sprak de pers toe na de zege van Argentinië tegen Engeland in de halve finale van het WK. De Argentijnse ster hield zich daarbij niet in. (Lees meer)

Tuchel komt met opvallende reactie na pijnlijke uitschakeling Engeland

Thomas Tuchel zegt "verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes" na de nederlaag van Engeland tegen Argentinië in de halve finale van het WK. Terwijl de Three Lions 1-0 voor stonden, slaagden de Argentijnen er uiteindelijk in het tij te keren en met 1-2 te winnen. (Lees meer)

Toby Alderweireld kiest duidelijke favoriet voor WK-finale: "Hij gaat helemaal ontploffen"

Spanje en Argentinië spelen zondag de WK-finale en vooral het duel tussen Lamine Yamal en Lionel Messi spreekt tot de verbeelding. Toby Alderweireld schuift Spanje naar voren, terwijl Marc Degryse vooral uitkijkt naar de symboliek van die clash. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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