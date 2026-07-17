Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"
Foto: © photonews
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Abdullah Hameed verliet begin deze maand Olympic Charleroi. Hij voelt toch een zekere opluchting dat hij La Neuville achter zich heeft kunnen laten. In Charleroi gebeurden volgens hem namelijk bizarre zaken.

Aernout Van Lindt

Romain Molina komt met nieuwe wending in het verhaal

Romain Molina is ondertussen met een nieuw deeltje in het verhaal gekomen. Wanneer een Belgische club externe financiële steun zoekt, staat de deur wagenwijd open voor de meest gekke manoeuvres van schimmige investeringsfondsen. Romain Molina heeft er zijn specialiteit van gemaakt om die te ontmaskeren en wat Olympic Charleroi vorig seizoen meemaakte, kon hij niet negeren.

In een van zijn recentste video's komt de Franse journalist terug op de nogal wereldvreemde beloften van een kortstondige speler van de Dogues, die zou hebben aangeboden te betalen om in 1B te mogen spelen. "De voorzitter van Olympic geloofde dat een Irakees, zogezegd miljardair, die een carrière in het voetbal wilde, in zijn club zou investeren."

Weer een hallucinant verhaal

"Die kerel (de speler) heeft bij heel wat clubs hetzelfde liedje gezongen, maar hij heeft het niveau niet. Het is een speler die amper op provinciaal niveau zou kunnen meedoen. Ze hebben hem vastgelegd voor 1B, in de veronderstelling dat hij geld zou inbrengen, maar hij heeft niets gestort", glimlacht Romain Molina nerveus. "Dan komt er iemand binnen die zegt ‘Ik ben profvoetballer, neem me, misschien ga ik bij jullie investeren.’ Olympic heeft hem getekend en zag dat hij niet goed genoeg was."

Abdullah Hameed verliet begin deze maand Olympic Charleroi. Hij voelt toch een zekere opluchting dat hij La Neuville achter zich heeft kunnen laten. In Charleroi gebeurden volgens hem namelijk bizarre zaken.

Er zou ongetwijfeld een boek geschreven kunnen worden over alles wat er de afgelopen maanden bij Olympic Charleroi is gebeurd. Abdullah Hameed zou daar zeker bereidwillig zijn om er meerdere hoofdstukken over te schrijven.

Moest Hameed betalen om basisspeler te zijn?

Aangekomen als vrije transfer medio november, verliet hij de club alweer op 2 februari, minder dan drie maanden later. Hij heeft uiteindelijk geen minuut gespeeld voor de Dogues. Maar Hameed legt aan SudInfo uit dat hij het Zwarte Land heeft verlaten "om niet geassocieerd te worden met de illegale activiteiten van de club."

De 30-jarige linker vleugelspeler had zoiets nog nooit meegemaakt in zijn carrière: "Snel vroegen de bestuurders me of ik geïnteresseerd was om in de club te investeren. Ik voelde me in de war. Mij werd nooit meegedeeld dat ik naar Olympic zou komen om er geld in te steken en dat heb ik nooit voorgesteld."

Een opmerkelijk verhaal over Olympic Charleroi

De situatie ging verder dan een simpele aanbieding: "Heel snel werd mij voorgesteld om miljoenen te betalen om te spelen. Mij werd gevraagd geld te sturen naar een rekening in Roemenië." Dat deed hij uiteindelijk niet.

In plaats daarvan, liever dan zijn basisspelerplaats te verzekeren door verborgen betalingen, heeft Abdullah Hameed dus gekozen om buiten alles te blijven, al gaf hij daarmee mogelijk ook zijn droom op om prof te worden. 

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