Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"



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Word fan van Olympic Charleroi! 76 Abdullah Hameed verliet begin deze maand Olympic Charleroi. Hij voelt toch een zekere opluchting dat hij La Neuville achter zich heeft kunnen laten. In Charleroi gebeurden volgens hem namelijk bizarre zaken.



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