Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

Marco Ilaimaharitra gaat zijn laatste contractjaar bij Standard in. Maar hij zou deze zomer al kunnen vertrekken. Zo lijkt het erop dat hij niet eens dat laatste contractjaar effectief zal uitdoen bij De Rouches.

Een ex-kapitein van de rivaal uit Charleroi in het shirt van de Rouches: een van de eerste inkomende transfers van Marc Wilmots zorgde vorige zomer voor heel wat rumoer, zowel bij Standard als bij de Zebra's. Ondanks zijn verleden op Mambourg werd Marco Ilaimaharitra uiteindelijk omarmd door zijn nieuwe fans en uitgejouwd door zijn oude publiek bij zijn twee terugkeerwedstrijden in het Zwarte Land.

Sclessin heeft zich 'geamuseerd' met hem, maar het feestje zou weleens maar één seizoen kunnen duren. Ilaimaharitra gaat namelijk al zijn laatste contractjaar in. En zoals La Dernière Heure schrijft, zal hij niet worden tegengehouden bij een bevredigend bod.

Hoe belangrijk is Marco Ilaimaharitra voor Standard?

De 30-jarige middenvelder heeft het bestuur vorig seizoen niet helemaal kunnen overtuigen. Ook al startte hij in 29 van de 33 competitiewedstrijden waarvoor hij fit was, toch zou de international van Madagaskar weleens aan zijn laatste weken aan de oevers van de Maas bezig kunnen zijn.

Een jaar geleden was de absolute prioriteit van Marc Wilmots om Mircea Rednic ervaringsrijke spelers te bezorgen tegen een beperkte kost. Met zijn vlotte babbel en zijn kennis van de Belgische competitie paste Marco Ilaimaharitra perfect in dat profiel. Hij nam dan ook meerdere jongeren onder zijn hoede en hielp onder meer bij de doorbraak van Ibrahim Karamoko.

Speelt Ilaimaharitra uiteindelijk maar een seizoen voor de Rouches?

Maar het plan van de club is veranderd. Voortaan wil men de kern verjongen (afgelopen seizoen waren ze de oudste van de Belgische elite), zodat Vincent Euvrard het spel gebaseerd op intensiteit en gegenpressing volledig kan doorontwikkelen. Bij voorkeur ook zonder evenveel blessures als vorig seizoen.





Marco Ilaimaharitra zou daar weleens het slachtoffer van kunnen worden, zodat Standard de casting kan openen voor profielen met een minder ver gevorderde biologische klok. In de vijf inkomende transfers die Marc Wilmots deze zomer heeft gerealiseerd, zit dan ook geen enkele dertiger.