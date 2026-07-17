Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

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Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor de hoogst mogelijke jackpot. Christos Tzolis zou wel eens héél veel geld kunnen opleveren. Meer zelfs: er lijkt nog meer voor hem te kunnen worden gevangen dan aanvankelijk gedacht. Een akkoord voor meer dan 40 miljoen euro komt er stilaan aan.