Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit
Foto: © photonews
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Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor de hoogst mogelijke jackpot. Christos Tzolis zou wel eens héél veel geld kunnen opleveren. Meer zelfs: er lijkt nog meer voor hem te kunnen worden gevangen dan aanvankelijk gedacht. Een akkoord voor meer dan 40 miljoen euro komt er stilaan aan.

Aernout Van Lindt

Tzolis gaat niet meer meespelen voor Club Brugge

De toptransfer voor Club Brugge en Tzolis komt dichterbij. De 40 miljoen euro en nog wat bonussen zijn op komst als de deal met Arsenal rond raakt. En dus willen ze bij Club Brugge en bij Tzolis zelf geen risico meer nemen. Geen enkel risico, want het gaat over veel geld.

Er wordt verwacht dat Tzolis dit weekend medische testen zal ondergaan in Londen. En dus gaat hij geen oefenwedstrijd tegen Heerenveen meer afwerken met Club Brugge. Het is de vraag of hij nog afscheid gaat (kunnen) nemen van de supporters voor hij naar Engeland trekt.

Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor de hoogst mogelijke jackpot. Christos Tzolis zou wel eens héél veel geld kunnen opleveren. Meer zelfs: er lijkt nog meer voor hem te kunnen worden gevangen dan aanvankelijk gedacht. Een akkoord voor meer dan 40 miljoen euro komt er stilaan aan.

In het dossier rond Christos Tzolis komen we elke week wel in een andere fase terecht en nu zitten we echt wel in de fase van de waarheid. Onder meer Galatasaray SK, Aston Villa, Juventus FC, Manchester United en AS Roma vissen achter het net.

Arsenal FC heeft namelijk beet. Beide teams waren ondertussen al eventjes on speaking terms. Blauw-zwart en The Gunners willen er samen uitkomen en lijken nu ook in de buurt te zijn gekomen bij een definitieve doorbraak - nadat er eerder al een persoonlijk akkoord was met Tzolis.

Club Brugge en Arsenal naderen een akkoord over Christos Tzolis

Volgens Het Laatste Nieuws is er een akkoord gevonden tussen beide ploegen. Behoudens verrassingen bereiken Club Brugge en Arsenal volgens de krant snel een princiepsakkoord over Christos Tzolis. Het vaste transferbedrag is maar liefst 40 miljoen euro. En daar kan via bonussen nog wat bijkomen, zo klinkt het.

Een paar weken geleden was er nog sprake van 35 miljoen euro, maar Club Brugge maakte toen duidelijk dat ze veel boter bij de vis wilden en echt tot het absolute gaatje wilden gaan om hun goudhaantje te laten vertrekken.

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Club Brugge vangt meer dan 40 miljoen euro voor Christos Tzolis

De koopjesperiode is voorbij op Jan Breydel, zoveel is duidelijk. De 24-jarige flankaanvaller heeft een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro, waardoor hij bij de toppers van onze competitie is.

Voor een eurocent minder zal hij dan ook niét vertrekken, was de teneur. Mogelijk zal hij zelfs nog wat meer kunnen opleveren. Het transferrecord zal voor hem dan ook gebroken worden. Bij Arsenal waren ze op zoek naar een opvolger voor Leandro Trossard en die lijken ze nu te hebben gevonden.

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