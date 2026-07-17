'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

Club Brugge kijkt naar offensieve versterking. Blauw-zwart speurt de markt af en heeft daarbij zijn oog laten vallen op een aanvaller die actief is in Schotland en nog bekend is in België. Ook afgelopen winter wilden ze hem al in huis halen.

Club Brugge denkt opnieuw aan een aanvaller van Rangers. Diverse bronnen laten weten dat blauw-zwart interesse toont in Djeidi Gassama. Gassama is een winger die bij voorkeur op links speelt, maar ook op de rechterflank en in het aanvallend middenveld uit de voeten kan. Hij moet op die manier de opvolger gaan worden van Christos Tzolis, die naar Arsenal zal vertrekken.

De Bruggelingen zijn begonnen met informatie in te winnen over zijn situatie. Ze wilden ook al nagaan of hij afgelopen winter al zou kunnen overkomen, maar dat lukte toen niet. En dus is er nu een tweede poging gekomen in de zomer. Momenteel zit het dossier nog in de verkenningsfase, maar deze keer lijkt het Club Brugge wel menens. Ze zouden tot acht miljoen euro over hebben voor Gassama.

Club Brugge informeerde eerder al naar flankaanvaller van Rangers

Er zijn nog geen gesprekken geweest tussen beide ploegen. De aanvaller ligt nog tot 2029 onder contract bij Rangers, wat de Schotse club een voordeel zou geven tijdens onderhandelingen. De naam Gassama kan bij de Belgische voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. Toen de 22-jarige Fransman nog eigendom was van PSG, werd hij in het seizoen 2022/2023 uitgeleend aan KAS Eupen. Daar speelde hij 20 wedstrijden.

Daarna vertrok hij dus naar het buitenland. Hij vertrok eerst naar PSG en kwam via Sheffield Wednesday in Schotland terecht. En ook daar heeft hij ondertussen al een aantal mooie dingen laten zien. Afgelopen seizoen was hij goed voor negen goals en zes assists in 56 wedstrijden voor de Rangers.

Aanvaller kan een miljoenendeal worden voor Club Brugge als opvolger van Christos Tzolis



Gassama is een vaste waarde dus voor zijn team en Gassama heeft ondertussen volgens Transfermarkt al een marktwaarde van zes miljoen euro, al is dat ook al zeven miljoen euro geweest. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de deal.