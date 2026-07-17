DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

Het WK is nog steeds bezig met dit weekend de finales, maar ondertussen komt de competitie in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League stilaan dichterbij. Daarbij worden ook een aantal interessante deals gesloten door de diverse clubs.

"Jong Cercle verwelkomt Ismael Adama Diallo", opent Cercle Brugge een bericht via de eigen webstek vol trots. De Vereniging gaat verder op het nieuws over de piepjonge speler die ze in huis hebben weten te halen deze vrijdag.

"Jong Cercle heeft zich versterkt met Ismael Adama Diallo. De 16-jarige Ivoriaanse middenvelder komt over van het Franse FC Versailles. Diallo genoot zijn opleiding bij Académie Sportive de Bongoua in Ivoorkust. Vervolgens trok hij naar Frankrijk, waar hij voor FC Versailles uitkwam."

Cercle Brugge gaat aan de slag met Ismael Adama Diallo

"De jonge, atletische middenvelder staat bekend als een polyvalent profiel dat een goede technische basis koppelt aan fysieke kwaliteiten. Zo kan hij zowel op de 6, de 8 als op de wingback uit de voeten. De jongeling krijgt bij Jong Cercle nu de kans om zich verder te ontwikkelen binnen de werking van Groen-Zwart."

En ook Lierse had groot nieuws te melden via de eigen webstek: "Lierse bereikte deze namiddag een akkoord met Bryan Smeets. De 33-jarige aanvallende middenvelder doorliep gisteren zijn medische testen en ondertekende een overeenkomst tot juni 2027, met een cluboptie."





Lierse haalt ervaren speler in huis met Bryan Smeets

"De in Maastricht geboren Smeets brengt met 471 profwedstrijden een pak ervaring mee naar de AsterX Group-f Arena. Zijn carrière begon bij MVV Maastricht, waar hij van 2009 tot 2015 onder contract stond. Nadien volgden passages in de Eredivisie bij onder meer De Graafschap en Sparta Rotterdam. Voor Sparta speelde hij meer dan 70 wedstrijden, waarin hij tien doelpunten maakte en dertien assists gaf."

"In januari 2022 volgde een Belgisch avontuur bij Lommel en RWDM. In de Challenger Pro League kwam hij in totaal 24 wedstrijden in actie en gaf hij acht assists. In zijn totale carrière was hij goed voor maar liefst 70 zeventig goals en 75 assists. Nu begint een mooi nieuw hoofdstuk bij de Grootste Kleine Club."