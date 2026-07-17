DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

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Beau Reus lijkt zijn sterke seizoen bij SK Beveren te kunnen verzilveren met een toptransfer. De 24-jarige Nederlandse doelman verlengde zijn aflopende contract op de Freethiel niet, maar heeft heel wat ploegen voor het uitkiezen. De beslissing lijkt gevallen.