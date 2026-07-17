DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
DONE DEAL: JPL-doelman trekt naar ... Schotland
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Beau Reus lijkt zijn sterke seizoen bij SK Beveren te kunnen verzilveren met een toptransfer. De 24-jarige Nederlandse doelman verlengde zijn aflopende contract op de Freethiel niet, maar heeft heel wat ploegen voor het uitkiezen. De beslissing lijkt gevallen.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Beau Reus heeft zijn nieuwe club te strikken

De deal lag al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook helemaal duidelijk: Beau Reus kiest voor een avontuur bij het Hearts of Midlothian van Wouter Vrancken. Dat heeft het team ondertussen ook al laten weten in een officiële mededeling via de sociale media.

"We zijn verheugd de komst van doelman Beau Reus te bevestigen! De boomlange Nederlander tekent een contract voor drie jaar bij de Jambos, onder voorbehoud van een visum, goedkeuring van de SFA en internationale vrijgave. Welkom, Beau", klinkt het enthousiast in een post op Instagram.

Beau Reus lijkt zijn sterke seizoen bij SK Beveren te kunnen verzilveren met een toptransfer. De 24-jarige Nederlandse doelman verlengde zijn aflopende contract op de Freethiel niet, maar heeft heel wat ploegen voor het uitkiezen. De beslissing lijkt gevallen.

Beau Reus groeide het voorbije seizoen uit tot een van de absolute uitblinkers bij SK Beveren. De Nederlandse doelman was een van de architecten van de promotie naar de Jupiler Pro League en maakte indruk met zijn reflexen, meevoetballend vermogen en betrouwbaarheid onder de lat.

De keeper kwam in de zomer van 2024 over van FC Volendam en veroverde vrijwel meteen een basisplaats. In zijn eerste seizoen in België groeide hij uit tot een publiekslieveling en een van de meest consistente spelers van de Waaslanders.

Beau Reus had een aflopend contract bij Beveren en verlengde niet

Reus had een aflopend contract en besloot niet mee de overstap naar de Jupiler Pro League te maken met Beveren. Hij wil naar een hoger niveau en hoopt dan ook op een topclub uit het buitenland om hem te komen wegkapen.

Daar is door zijn transfervrij statuut in se geen haast meer bij, maar hij wil natuurlijk maar wat graag de voorbereiding meemaken met zijn nieuwe ploeg. Er was interesse uit Nederland, Duitsland, Spanje en Italië in de doelman van Beveren.

Hearts lijkt Bremen en co af te troeven voor doelman Beau Reus

Werder Bremen leek een maand geleden al concreet, maar tot een definitieve doorbraak in het dossier kwam het niet. Diverse andere ploegen wilden daarvan profiteren om de deal zo snel als mogelijk te gaan kapen. Nu zou dat ook zijn gebeurd, want er is nadrukkelijke interesse van Hearts.

Bij de bijna-kampioen van Schotland van afgelopen seizoen is Wouter Vrancken de coach geworden. Volgens Voetbal International zouden speler en club het met elkaar eens zijn in grote lijnen en dus eerstdaags een contract kunnen gaan tekenen. Op die manier komt er een einde aan weken van geruchten over de goailie.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Hearts
Beau Reus
Wouter Vrancken

Meer nieuws

BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

20:00
20
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

19:30
DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

18:30
Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

19:30
'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

19:00
Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

18:00
2
WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

18:45
4
'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

'En plots gaat het snel: eerste miljoenenbod loopt binnen bij Club Brugge'

17:00
Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

Drama: JPL-club ziet sterkhouder uitvallen en verliest oefenwedstrijd

16:30
KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge

16:00
1
DONE DEAL: Standard toont ambities met nieuwe middenvelder

DONE DEAL: Standard toont ambities met nieuwe middenvelder

15:30
DONE DEAL: JPL-club wapent zich met twee stevige versterkingen

DONE DEAL: JPL-club wapent zich met twee stevige versterkingen

15:00
DONE DEAL: Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club

DONE DEAL: Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club

14:30
8
OFFICIEEL: STVV stelt tweede aanwinst voor

OFFICIEEL: STVV stelt tweede aanwinst voor

10:30
Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

Club Brugge breekt transferrecord, Tzolis neemt stevig besluit

13:30
16
'WK-revelatie die scoorde tegen Rode Duivels is grof wild'

'WK-revelatie die scoorde tegen Rode Duivels is grof wild'

14:00
'Standard troeft Union SG en Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Standard troeft Union SG en Anderlecht af voor miljoenendeal'

13:00
7
Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord?

Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord?

12:30
3
DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking

DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking

12:00
1
FC Barcelona plukt toptalent weg bij Sporting Charleroi

FC Barcelona plukt toptalent weg bij Sporting Charleroi

11:30
9
Vader De Cat komt met mooie woorden voor Anderlecht-bestuur

Vader De Cat komt met mooie woorden voor Anderlecht-bestuur

11:00
4
'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'

'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'

09:55
Vader De Cat verklaart transfer naar Hoffenheim: "Dát is wat Nathan nu nodig heeft"

Vader De Cat verklaart transfer naar Hoffenheim: "Dát is wat Nathan nu nodig heeft"

09:25
2
'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'

'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'

08:45
3
'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'

'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'

07:30
🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

08:00
6
Droom komt uit: 22-jarige doelman van eerste provinciale over Eerste Amateur nu naar Jupiler Pro League

Droom komt uit: 22-jarige doelman van eerste provinciale over Eerste Amateur nu naar Jupiler Pro League

23:00
4
De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026

De winnaar krijgt een fortuin: dit zijn de hallucinante WK-premies van 2026

07:00
Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse

Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse

06:30
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Praet - Mehssatou

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Praet - Mehssatou

21:37
Nieuwe spelregels in België: strijd tegen tijdrekken én opvallende primeur in tweede klasse

Nieuwe spelregels in België: strijd tegen tijdrekken én opvallende primeur in tweede klasse

22:00
23
Hou u vast voor de 'half time show' van de WK-finale: Miss Piggy, Koekiemonster, Madonna, Bieber, Shakira...

Hou u vast voor de 'half time show' van de WK-finale: Miss Piggy, Koekiemonster, Madonna, Bieber, Shakira...

22:30
16
OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League

21:37
19
Genk wordt er gek van: speler mag gratis vertrekken, maar legt alle aanbiedingen naast zich neer

Genk wordt er gek van: speler mag gratis vertrekken, maar legt alle aanbiedingen naast zich neer

21:32
3
Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

21:00
8
Waarom Engeland in rep en roer staat: één van de grootste fouten uit de toernooigeschiedenis

Waarom Engeland in rep en roer staat: één van de grootste fouten uit de toernooigeschiedenis

20:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Tofke Tofke over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren TatstOn TatstOn over Nieuwe spelregels in België: strijd tegen tijdrekken én opvallende primeur in tweede klasse Sead08 Sead08 over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra Dirk1897 Dirk1897 over Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem FCBalto FCBalto over Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse FCBalto FCBalto over Real Madrid heeft een beslissing genomen: 'Thibaut Courtois krijgt géén uitzondering op contractregel' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking Geert66 Geert66 over 'Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club' LordJozef LordJozef over Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord? LordJozef LordJozef over KV Kortrijk wil stunten met speler van ... Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved