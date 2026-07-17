'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Géén contact met Anderlecht, maar Bounida mag dromen van transfer naar Europese topclub'
Foto: © photonews
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Gaat Rayane Bounida Ajax verlaten? De dribbelaar werd niet zo lang geleden gelinkt aan Borussia Mönchengladbach, maar zou nu in beeld zijn bij een andere club uit de Bundesliga. Een terugkeer naar Anderlecht lijkt ondertussen niet aan de orde.

Bounida liet het afgelopen seizoen bij vlagen mooie dingen zien in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hij kwam in totaal 22 keer in actie in de Eredivisie, scoorde één goal en gaf vijf assists. Over alle competities heen klokte hij af op vier goals en twaalf assists.

Dortmund geïnteresseerd in Bounida

Bounida maakt indruk met zijn technische kwaliteiten en zijn spelinzicht. Als hij aan de bal is, gebeurt er altijd wel iets. Dat heeft ook Borussia Mönchengladbach gezien. De Duitse club toonde interesse in Bounida, maar haakte uiteindelijk af op de transfersom. Die zou te hoog zijn voor een speler in volle ontwikkeling.

Bounida hoeft volgens Sacha Tavolieri echter niet te wanhopen, want ook Borussia Dortmund zou hem in het oog houden. De Marokkaan zou een optie zijn voor Die Borussen, maar er moeten wel eerst andere spelers worden verkocht voordat ze actie kunnen ondernemen.

Ajax wil hem niet voor een prikje laten gaan

Ajax staat niet weigerachtig tegenover een vertrek, maar wil Bounida niet voor een prikje laten vertrekken. Net als in de onderhandelingen met Borussia Mönchengladbach lijken de Amsterdammers dus opnieuw boter bij de vis te willen. Het is niet duidelijk hoeveel Dortmund bereid is om te betalen. Volgens Transfermarkt moet Bounida momenteel 5 miljoen euro kosten.

Contract tot 2028

De 20-jarige aanvaller verlengde onlangs zijn overeenkomst tot 2028 en lijkt zijn toekomst op de korte termijn dus bij Ajax te zien. Al kan dat in de moderne voetbalwereld snel veranderen. Bij een goed bod zou hij zomaar andere oorden kunnen opzoeken, al is ook het sportieve project een belangrijke voorwaarde.

Dortmund voldoet aan die laatste voorwaarde. De Duitse topclub schrikt er niet voor terug om jonge talenten aan boord te halen en ze voor de leeuwen te gooien. Dat leverde regelmatig groot succes op, zoals in het geval van Erling Haaland.

Géén contact met Anderlecht

Opvallend: Tavolieri laat ook vallen dat er geen contact geweest is tussen Bounida en RSC Anderlecht. Een terugkeer naar zijn jeugdclub lijkt daardoor momenteel niet aan de orde. Bounida stond bij Anderlecht te boek als hét toptalent in de opleiding. Paars-wit deed er alles aan om hem aan boord te houden, maar de creatieve aanvaller koos in 2022 voor het project van Ajax.

In Amsterdam sloot Bounida aanvankelijk aan bij de U17, maar hij werkte zich via de verschillende jeugdcategorieën gestaag op naar de eerste ploeg. Daar is hij stilaan uitgegroeid tot een vaste waarde in de kern. Ajax lijkt in hem te geloven en wil hem niet zomaar laten gaan.

Toekomst bij Marokko

Op internationaal vlak ligt de toekomst van Bounida bij Marokko. De aanvaller koos in maart van dit jaar voor de Leeuwen van de Atlas en maakte ook al zijn debuut in een oefeninterland tegen Burundi. Zo lijkt het steeds sneller te gaan in zijn nog altijd prille carrière.

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Rayane Bounida

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