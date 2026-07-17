'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'OHL en KV Mechelen azen op jeugdproduct Club Brugge'
Foto: © photonews
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De Belgische eersteklassers schuimen de transfermarkt af op zoek naar mogelijke versterkingen. Ook OH Leuven en KV Mechelen toonden zich al actief, maar een doelman zou nog steeds op het verlanglijstje staan. Beide clubs worden gelinkt aan een jeugdproduct van Club Brugge.

OHL haalde Dani van der Heuvel al aan boord. De Nederlandse doelman maakte de overstap van Club Brugge, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. De 23-jarige Van den Heuvel kreeg bij Club af te rekenen met zware concurrentie en hoopt in Vlaams-Brabant uit te groeien tot nummer één.

OHL denkt aan Jelle Van Neck

Met de komst van Van den Heuvel anticipeerde OHL op een mogelijk vertrek van Tobe Leysen. Die zal na een goed seizoen naar alle verwachting een stap hogerop zetten. Ook tweede doelman Maxence Prévot heeft al een nieuwe club beet. De Fransman trok transfervrij naar USL Dunkerque. Daardoor moet er sowieso nog een doelman bij aan Den Dreef en dat lijkt OHL ook te beseffen.

Het Nieuwsblad schrijft dat de Leuvenaars aan Jelle Van Neck denken. De 22-jarige Belgische doelman is sinds 2022 actief bij Olympique de Marseille, maar moet zich daar tevredenstellen met de rol van derde doelman. Van Neck is een jeugdproduct van onder meer Club Brugge, maar koos in een vroeg stadium van zijn carrière al voor een transfer naar de Ligue 1.

Hij kwam nog geen enkele keer in actie voor de hoofdmacht van OM, maar speelde wel 36 keer voor het B-elftal. Zijn huidige overeenkomst in Zuid-Frankrijk loopt volgend seizoen af, waardoor OHL een goede prijs zou kunnen onderhandelen.

Ook KV Mechelen geïnteresseerd

Met een transfer naar OHL zou Van Neck opnieuw op het voorplan kunnen treden en met Van den Heuvel kunnen strijden om de vaste plek tussen de palen. OHL lijkt wel vaart te moeten zetten achter het dossier, want er liggen kapers op de kust.

Volgens de genoemde krant zou ook KV Mechelen geïnteresseerd zijn in Van Neck. De Maneblussers bereiden zich voor op een vertrek van Ortwin De Wolf en zouden de voormalige jeugdinternational al een tijdje in het vizier hebben. Het is niet duidelijk welke club momenteel de voorkeur geniet van Van Neck.

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