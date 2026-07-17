'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Paul Onuachu staat voor opvallende transfer in Turkije'
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Paul Onuachu verdient de kost tegenwoordig in Turkije. De boomlange spits speelt er voor Trabzonspor, maar zou mogen uitkijken naar een opvallende binnenlandse transfer.

Onuachu maakte in 2025 de overstap van Southampton naar Trabzonspor, nadat de Turken hem in 2023/24 al een seizoen  hadden gehuurd. Na een teleurstellend avontuur in Engeland wilde hij zijn carrière herlanceren in Turkije. Terwijl hij bij The Saints slechts 4 keer scoorde in 40 matchen, scoort Onuacho voor Trabzonspor met de ogen dicht.

Trabzonspor weigert eerste bod

In 61 duels was de Nigeriaan al goed voor 43 treffers (en 6 assists). Dat zijn cijfers die hem nu interesse opleveren vanuit Turkije zelf. Volgens Sabah zou Fenerbahçe namelijk aan de mouw trekken van Onuachu. De topclub zou al een bod hebben uitgebracht op de spits, maar dat werd van tafel geveegd door Trabzonspor. Naar alle verwachting zal Fener zijn bod nu optrekken, waardoor het menens lijkt voor de club uit Istanboel.

Onuachu heeft bij Trabzonspor nog een contract tot medio 2028 met optie op een bijkomend jaar. Volgens Transfermarkt moet de aanvaller momenteel 6 miljoen euro kosten, maar Feberbahçe zal toch meer op tafel moeten leggen, lijkt het.

Goalgetter bij Genk

We kennen de 32-jarige Onuachu uiteraard van zijn succesvolle periode bij KRC Genk. De Limburgers kochten hem in de zomer van 2019 voor 6 miljoen euro weg bij FC Midtjylland, een investering die een schot in de roos bleek. Onuachu ontwikkelde zich in Limburg tot een ware goalgetter. In 134 wedstrijden voor Genk scoorde hij maar liefst 85 goals. Hij deelde ook 10 assists uit.

In het seizoen 2022/23 werd hij topschutter in onze competitie. Hij won datzelfde seizoen ook de beker met Genk en voegde daar later een Turkse beker aan toe met Trabzonspor. Bij Fenerbahçe wachten er mogelijk nog meer trofeeën.

Onuachu speelde in zijn carrière voor FC Ebedei, FC Midtjylland, Velje BK (huur), Genk, Southampton en Trabzonspor. Wordt Fenerbahçe de volgende werkgever in dat rijtje?

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