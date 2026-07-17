'Standard troeft Union SG en Anderlecht af voor miljoenendeal'

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RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège mikken alledrie op dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Union SG zou over de beste papieren beschikken, maar ook paars-wit heeft minstens één troefkaart die ze nog kunnen gaan uitspelen. En Standard ligt dus ook op de loer.