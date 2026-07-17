Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kiyine

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Olympic Charleroi heeft de komst van Sofian Kiyine officieel aangekondigd. Na een halfjaar bij Stockay heeft de Belgisch-Marokkaan een nieuwe club in België gevonden. En zo kan hij opnieuw verder werken aan zijn weg naar boven. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07

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