Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kiyine

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Olympic Charleroi heeft de komst van Sofian Kiyine officieel aangekondigd. Na een halfjaar bij Stockay heeft de Belgisch-Marokkaan een nieuwe club in België gevonden. En zo kan hij opnieuw verder werken aan zijn weg naar boven. (Lees meer)