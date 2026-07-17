Vader De Cat komt met mooie woorden voor Anderlecht-bestuur

Nathan De Cat begint aan een nieuw avontuur. De 17-jarige middenvelder zal het komende seizoen te bewonderen zijn bij TSG Hoffenheim, nadat hij bij RSC Anderlecht was uitgegroeid tot een absolute sterkhouder. Vader Jens De Cat is het paars-witte bestuur dankbaar.

Een transfer zat er al even aan te komen. Het was alleen de vraag wie met De Cat aan het haal zou gaan. Het is uiteindelijk Hoffenheim dat het pleit heeft gewonnen en de Brusselse kasse stevig heeft doen rinkelen. Onze landgenoot komt bij Hoffenheim terecht bij een stabiele club die volgend seizoen aantreedt in de Europa League.

De juiste stap voor De Cat

Het gaat zo stap voor stap in de carrière van De Cat. Als hij zich goed ontwikkelt bij Hoffenheim, is een transfer naar een absolute topclub in de toekomst zeker mogelijk. Vader Jens De Cat praat bij Het Laatste Nieuws over de transfer van zijn zoon. Hij wil meteen iets duidelijk maken.

"Het is niet zo dat Nathan absoluut wilde vertrekken. Als de juiste club niet op ons pad was gekomen, was hij met plezier bij Anderlecht gebleven. Het moest de juiste stap zijn, of hij zette hem niet", klinkt het.

Een transfer zonder harde woorden

Vader De Cat is blij met de manier waarop alles werd afgehandeld. "Uiteindelijk is alles heel netjes geregeld met Anderlecht", zegt hij. "Het is niet met harde woorden geëindigd. Vaak wordt het op het einde zuur en vertrek je met een slecht gevoel. Dat was bij ons absoluut niet het geval. Ik ben het bestuur zeer dankbaar dat alles op een beleefde en correcte manier heeft kunnen verlopen."

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Een deel van de RSCA-fans had hun goudhaantje liever nog wat gehouden. "Anderlecht is tien jaar lang zijn tweede thuis geweest. Het zou net erg zijn mochten de fans onverschillig blijven bij zijn vertrek", zegt vader De Cat. De Cat tekende bij Hoffenheim een langdurig contract. Hij moet zich stap voor stap ontwikkelen, maar lijkt daar alle tijd voor te krijgen.