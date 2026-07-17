WK-LIVE 17/7: FIFA maakt scheidsrechter bekend voor finale
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De WK-finale zit eraan te komen. En dus is het ook tijd om tijdens de laatste dagen van het toernooi een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.
WK-LIVE 17/7: FIFA maakt scheidsrechter bekend voor finale
Het is aftellen naar de finale van het WK, de apotheose na een dikke maand topvoetbal. Spanje en Argentinië zullen vanaf zondag 21.00 uur uitmaken wie zich wereldkampioen mag noemen.
De FIFA heeft intussen bekendgemaakt wie de wedstrijd zal leiden. Die eer is weggelegd voor de Sloveense ref Slavko Vincic. Toen hij het nieuws vernam, barstte Vincic in tranen uit.
Tomaz Klancnik en Andraz Kovacic zullen hem langs de zijlijn bijstaan als assistent-scheidsrechters. Adham Makhadmeh uit Jordanië wordt de vierde man. De finale wordt gespeeld in het MetLife Stadium in New Jersey.
WK-LIVE 17/7: Spanje met blessurezorgen richting finale
De Spaanse fans hielden donderdag hun hart vast. Volgens Spaanse media trainden sterkhouders Lamine Yamal en Pedro Porro uit voorzorg apart van de rest van de selectie.
Lamal ondervond nog altijd hinder van de schop die hij kreeg van Lucas Digne in de halve finale tegen Frankrijk. Hij werd gespot met een verband rond de linkerdij.
In het geval Porro zou de hamstring opspelen. Zowel Yamal als Porro zijn smaakmakers van Spanje. Porro scoorde tegen Frankrijk het tweede verlossende doelpunt. Heel Spanje hoopt dat ze fit aan de aftrap verschijnen in de finale tegen Argentinië.
🚨 ¡ALERTA LAMINE! ¡NO ENTRENA y TIENE UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO!— Diario AS (@diarioas) July 16, 2026
📹 @guillecasquero #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/AbaKX1MW83
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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