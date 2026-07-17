WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

Redactie
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WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië
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De WK-finale zit eraan te komen. En dus is het ook tijd om tijdens de laatste dagen van het toernooi een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.

Lorenz Lomme

WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

De halve finale tussen Engeland en Argentinië was er een op het scherp van de snee. La Albiceleste haalde het uiteindelijk met 1-2 na een straffe ommekeer.

Na de wedstrijd hielden enkele Argentijnse spelers een spandoek omhoog waarop stond: "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Het Verenigd Koninkrijk en Argentinië voerden in 1982 oorlog om de eilanden, die sinds 1833 onder Brits gezag staan. Tijdens de oorlog stierven meer dan 900 mensen, waaronder meer dan 600 Argentijnen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de onafhankelijke tuchtcommissie van de FIFA nu een onderzoek geopend naar het spandoek van de Argentijnen. De wereldvoetbalbond hanteert strikte regels en verbiedt politieke boodschappen. De tuchtcommissie zal de wedstrijdverslagen bekijken en de omstandigheden bestuderen voordat er maatregelen worden getroffen.

Lorenz Lomme

WK-LIVE 17/7: FIFA maakt scheidsrechter bekend voor finale

Het is aftellen naar de finale van het WK, de apotheose na een dikke maand topvoetbal. Spanje en Argentinië zullen vanaf zondag 21.00 uur uitmaken wie zich wereldkampioen mag noemen.

De FIFA heeft intussen bekendgemaakt wie de wedstrijd zal leiden. Die eer is weggelegd voor de Sloveense ref Slavko Vincic. Toen hij het nieuws vernam, barstte Vincic in tranen uit.

Tomaz Klancnik en Andraz Kovacic zullen hem langs de zijlijn bijstaan als assistent-scheidsrechters. Adham Makhadmeh uit Jordanië wordt de vierde man. De finale wordt gespeeld in het MetLife Stadium in New Jersey.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lorenz Lomme

WK-LIVE 17/7: Spanje met blessurezorgen richting finale

De Spaanse fans hielden donderdag hun hart vast. Volgens Spaanse media trainden sterkhouders Lamine Yamal en Pedro Porro uit voorzorg apart van de rest van de selectie.

Lamal ondervond nog altijd hinder van de schop die hij kreeg van Lucas Digne in de halve finale tegen Frankrijk. Hij werd gespot met een verband rond de linkerdij.

In het geval Porro zou de hamstring opspelen. Zowel Yamal als Porro zijn smaakmakers van Spanje. Porro scoorde tegen Frankrijk het tweede verlossende doelpunt. Heel Spanje hoopt dat ze fit aan de aftrap verschijnen in de finale tegen Argentinië.

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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