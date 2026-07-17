WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

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De WK-finale zit eraan te komen. En dus is het ook tijd om tijdens de laatste dagen van het toernooi een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.