200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

Real Madrid heeft de speler gevonden die het wil om zijn aanval nieuw leven in te blazen. De Madrileense club zou bereid zijn 200 miljoen euro neer te tellen om Michael Olise van Bayern München aan te trekken. Vincent Kompany dreigt zijn beste speler te verliezen.

Real Madrid bereidt zijn volgende grote slag voor. Na een tweede seizoen zonder grote trofee willen de Madrileense bestuurders hun aanval nieuw elan geven. Bovenaan het lijstje staat Michael Olise. De Franse flankaanvaller van Bayern München behoort tot de meest gewaardeerde spelers van het moment.

Minstens 200 miljoen euro om Michael Olise te halen

Volgens de krant L'Équipe wil Olise deze zomer koste wat kost naar Real Madrid. De Fransman wil een volgende stap zetten in zijn carrière. Zoals we op het WK zagen, heeft hij een goede klik met Kylian Mbappé. Real Madrid zou bereid zijn 200 miljoen euro op tafel te leggen om hem binnen te halen.

Vincent Kompany heeft hem laten groeien

Sinds zijn komst naar Duitsland twee jaar geleden is Olise naar een hoger niveau geklommen. Zonder veel lawaai in het begin is hij uitgegroeid tot een van de sterkhouders van het Bayern van Vincent Kompany. Zijn marktwaarde is de hoogte ingeschoten tot ongeveer 150 miljoen euro, waardoor hij nu bij de meest waardevolle spelers ter wereld hoort.

Een snelle en efficiënte dribbelaar

De Fransman heeft een ongewone speelstijl. Hij houdt ervan om te provoceren, te improviseren en te verrassen. Zijn techniek is onmiskenbaar, maar vooral zijn spelinzicht maakt het verschil. Hij vindt vaak de pass die niemand ziet aankomen en wekt de indruk zijn tegenstanders telkens een stap voor te zijn.



Hij werd verkozen tot de beste speler van de Bundesliga na een seizoen met 15 goals en 21 assists in de competitie, en bevestigde die opmars ook op het internationale toneel. Met Frankrijk gaf hij vijf assists op het WK 2026. Vanavond om 23u kan hij dat nog verder opkrikken als hij de troostfinale tegen Engeland speelt.