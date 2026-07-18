Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op
Foto: © photonews
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Christos Tzolis staat op het punt Club Brugge te verlaten voor Arsenal. Volgens Het Laatste Nieuws hebben blauw-zwart en de Engelse topclub een akkoord bereikt over een transfersom van 40 miljoen euro. Nu moeten de medische tests en de laatste handtekeningen nog volgen.

Zondag zou Tzolis naar Londen vliegen om zijn medische keuring af te leggen. Als daar geen problemen opduiken, tekent de Griek zijn contract bij Arsenal en krijgt Club Brugge er een historische transfer bij. Tzolis wordt dan de duurste uitgaande speler ooit van blauw-zwart.

Tzolis naar Londen

Dat het akkoord eraan zat te komen, was al duidelijk. Arsenal volgde Tzolis al langer en de voorbije dagen kwam alles in een stroomversnelling. De Gunners duwen nu door en betalen ook de marktwaarde die Transfermarkt op de flankaanvaller kleeft: 40 miljoen euro.

Voor Club is dat een enorme deal. Blauw-zwart haalde Tzolis in de zomer van 2024 voor 6,5 miljoen euro weg bij Fortuna Düsseldorf. Twee jaar later vertrekt hij dus voor een veelvoud van dat bedrag naar de Premier League.

Historische transfer voor Club

Sportief is het vertrek natuurlijk een stevige klap. Tzolis was de voorbije seizoenen één van de grote smaakmakers in Jan Breydel. In 108 wedstrijden voor Club Brugge scoorde hij 43 keer en gaf hij 45 assists. Dat zijn cijfers die tonen hoe belangrijk hij was in de aanval.

De 24-jarige Griek groeide in Brugge uit tot een speler die het verschil kon maken in grote wedstrijden. Daardoor kwam hij ook steeds nadrukkelijker op de radar van buitenlandse topclubs.

Tzolis heeft bovendien al heel wat internationale ervaring. Hij speelde 34 interlands voor Griekenland en scoorde daarin negen keer. Voor zijn periode bij Club Brugge kwam hij uit voor PAOK, Norwich City, FC Twente en Fortuna Düsseldorf.

Nu wacht Arsenal. Voor Tzolis is het een toptransfer naar één van de grootste clubs van Engeland. Voor Club Brugge is het vooral een bewijs dat de club opnieuw een speler met enorme winst weet door te verkopen. Alleen zal blauw-zwart nu ook sportief een grote leemte moeten opvullen.

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