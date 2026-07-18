AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk
Foto: © photonews
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Een jaar nadat hij om familiale redenen besloot in België te blijven, zou Zakaria El Ouahdi alsnog kunnen vertrekken bij KRC Genk. Een club uit de Serie A toont interesse in de 24-jarige rechtsback en volgt zijn ontwikkeling op de voet.

Na een opvallend seizoen vorig jaar zou Zakaria El Ouahdi een van de volgende Genk-spelers kunnen zijn die zijn kans in het buitenland waagt. De 24-jarige rechtsachter wekt belangstelling na zijn sterke prestaties. Een Italiaanse club volgt zijn situatie op de voet met het oog op een mogelijke transfer deze zomer.

Minstens 17 miljoen euro

Volgens journalist Andrea Losapio, van TuttoMercatoWeb, volgt AS Roma het dossier. De Italiaanse club zoekt een opvolger voor Zeki Celik, die enkele dagen geleden naar Juventus vertrok, en het profiel van El Ouahdi bevalt de Romeinse bestuurders. De verdediger ligt bij KRC Genk onder contract tot juni 2028 en wordt door de site Transfermarkt op 17 miljoen euro gewaardeerd.

Vorige zomer was een transfer bespreekbaar. Maar de speler stelde zijn familie boven het voetbal. Omdat zijn vader ziek werd, koos hij ervoor in België te blijven om aan zijn zijde te blijven. Die beslissing stelde zijn vertrek uit, ondanks de interesse van meerdere clubs.

18 G/A in 45 wedstrijden vorig seizoen

In 45 wedstrijden vorig seizoen scoorde hij 12 keer en gaf hij 6 assists. Indrukwekkende cijfers voor een 24-jarige rechtsachter, die door zijn bedrijvigheid en efficiëntie steeds belangrijker wordt in het spel van Genk.

Eén match op het WK 2026

Dankzij zijn goede prestaties mocht hij met Marokko naar het WK 2026, in de selectie onder leiding van Mohamed Ouahbi. Hij speelde slechts één wedstrijd, de kwartfinale tegen Frankrijk, maar die ervaring bevestigde zijn progressie. Zijn land werd met 2-0 uitgeschakeld door de Fransen. Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé maakten de doelpunten.

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